Sociedad Los 10 mejores beneficios de los amarres de amor Escucha la noticia Los amarres de amor son de los hechizos más solicitados en todo el mundo para resolver problemas relacionados con los sentimientos. Aprovechar un amarre de amor puede ofrecerte muchos beneficios, algunos de ellos incluso inesperados y que te van a servir para toda la vida. A continuación repasamos los beneficios más importantes de estos hechizos y cómo pueden ayudarte a mejorar personal y sentimentalmente. 1 - Te ayudan a resolver un conflicto sentimental Los amarres de amor están pensados en la resolución de un conflicto sentimental, con la ventaja de que pueden adaptarse a cualquier situación, cualquier relación o cualquier problema que haya que afrontar. Sus resultados consolidados son los que les han permitido alcanzar la notoriedad que disfrutan actualmente, ya que no solo resuelven el problema sentimental, sino que además lo hacen con consecuencias que duran en el tiempo, no son para nada efímeras. Para conseguirlo, sí que tienen que cumplir algunos condicionantes, como realizarse correctamente o basados en la magia blanca, cualidades que muchas veces requieren el trabajo profesional para ello. Esto a su vez ha motivado que cada vez haya más profesionales en amarres de amor, aunque solo algunos están reconocidos por su trabajo. En España, por ejemplo, Paloma Lafuente es una de las mejores especialistas en amarres y otros hechizos o en la lectura de cartas del tarot. Además, cuando hablamos de conflictos sentimentales, es importante entenderlo en su ámbito más amplio. Es decir que no solo se aplica a relaciones rotas o en crisis, sino también a personas cuyos sentimientos no les permiten avanzar en su vida, como por ejemplo aquellas que echan de menos a su ex pareja y no la pueden olvidar para ser felices por sí mismas. 2 - Te permiten mejorar como persona De forma complementaria a los objetivos planteados en un amarre de amor, la preparación y el desarrollo del ritual ayudan también a mejorar como persona, por los muchos ejercicios de reflexión que requieren. Por ejemplo, uno de los pasos más importantes antes de afrontar un amarre de amor es, sencillamente, analizar la responsabilidad personal respecto a lo sucedido en la relación. En cualquier problema de pareja hay un grado de responsabilidad para cada parte de la relación. Incluso aunque en tu caso el porcentaje sea mínimo, seguro que hay algo que puedes hacer y/o mejorar, para que en el futuro no se repita la misma situación. Este es solo un ejemplo de los muchos que son aplicables a la mejora personal que un amarre de amor puede ofrecer, ya que al final nos permite conocernos mucho mejor que antes y asumir errores propios que, de otra forma, no sabríamos ni cómo afrontar. 3 - Te descubren la utilidad de las cartas del tarot Paloma Lafuente recomienda para cualquier conflicto sentimental aprovechar la interpretación de las cartas del tarot. Ella descubrió muy pronto sus aptitudes para la cartomancia y, desde entonces, ha seguido invirtiendo toda la dedicación posible en poder ofrecer este servicio a quienes lo necesiten. Las cartas del tarot y su interpretación en estos casos se identifican como un ejercicio de introspección, con el que nos hacemos preguntas y obtenemos información que está en nuestro subconsciente. Con la cartomancia podemos ver más claro nuestro camino actual y, de esta forma, saber el futuro al que nos dirigimos, para confirmar si efectivamente nos lleva a la felicidad. Si no es así, está en nuestras manos poder cambiarlo, tomando distintas decisiones, entre las que puede estar o no desarrollar un amarre de amor. El tarot también nos ayuda a encontrar otras respuestas importantes, como cuál es el verdadero origen del conflicto sentimental que estamos sufriendo en este momento o si hay alguien detrás de ello y quién es esa persona. 4 - Te enseñan el valor de la magia blanca Paloma Lafuente también recomienda para el desarrollo de los amarres de amor que nos basemos siempre en la magia blanca. La magia blanca respeta el libre albedrío, por lo que si realizamos el ritual del hechizo y nos equivocamos en cualquier detalle, no tendremos que temer ninguna consecuencia negativa por ello. Todo seguirá su orden natural y nada ni nadie se verá afectado por el error que hayamos cometido, aunque lógicamente tampoco se cumplirá el deseo al Universo que hemos solicitado. Claro está que si contamos con profesionales en amarres de amor, la probabilidad de que cometan un error es mucho menor e incluso, si eso sucediese, sabrían reconocerlo al instante y subsanarlo de la manera adecuada. Aún así, se basarían en la magia blanca para evitar consecuencias negativas. Además, la magia blanca también aprovecha los sentimientos existentes, no impone nada que no exista en ese momento. Por ese motivo también es importante que la otra persona mantenga algunos sentimientos de atracción, cariño y amor por quien realiza el hechizo. De esta forma, la magia blanca reorienta los sentimientos existentes hacia el objetivo que se plantea, normalmente una felicidad en común recuperando o reforzando la relación entre ambos. Otras alternativas, como la magia negra, no ofrecen estos resultados. Se basan en la imposición de sentimientos inexistentes, por lo que los efectos puede que se noten algo más rápidos, pero aún así son efímeros. Al final la persona hacia la que ha sido dirigido el hechizo volverá a la situación original, puede que incluso con un distanciamiento mayor y, por tanto, consecuencias aún más graves. 5 - Te sirven para madurar como persona La maduración personal depende en gran medida de las experiencias que se tienen. Los amarres de amor ayudan en este sentido, al ofrecer una acción de reflexión sobre la situación actual y la relación con otras personas. Por ejemplo, en aquellos casos en los que se requiere un amarre de alejamiento, se descubre que hay personas tóxicas o que aplican una influencia negativa en nuestras vidas y que la mejor solución de todas, pasa por alejarlos para siempre y no volver a verlos nunca más. También nos ayudan a identificar puntos intermedios, como el amarre de alejamiento de familiares, cuando éstos son demasiado entrometidos pero, al fin y al cabo, son parte de nuestra familia y prescindir de ellos para siempre sería algo demasiado grave, por lo que hay que buscar un amarre adecuado con el que todos seamos felices. 6 - Te muestran la importancia de un servicio profesional Los amarres de amor se han popularizado, en parte porque no son ningún secreto y es posible consultar información sobre ellos en cualquier momento. Paloma Lafuente tiene su propia página web oficial, donde en ella también publica información sobre los amarres y ejemplos prácticos de qué ingredientes utilizar y cómo hacer el ritual, para quien se anime con ello. Pese a todo, la necesidad de profesionales es creciente. La complejidad de un ritual plagado de detalles a los que atender y la experiencia necesaria para tomar las decisiones oportunas con estos hechizos, ha hecho que se cuente cada vez más con gente especializada en estos hechizos. Un buen profesional también puede ofrecerte servicios complementarios que pueden ser de ayuda. Por ejemplo, no siempre necesitamos amarres de amor o, quizás, no al menos de forma única. Hay muchos otros hechizos disponibles, como los endulzamientos, que sirven para potenciar todo lo positivo de una relación. Hay situaciones en las que un endulzamiento es más recomendable que un amarre de amor, de igual forma que también es posible combinarlos con los amarres para conseguir una mayor intensidad en el ritual. La combinación de hechizos, no obstante, es una práctica que solo llevan a cabo algunos profesionales con suficiente experiencia y conocimiento de ello como Paloma Lafuente. 7 - Te revelan el poder de las piedras mágicas En los amarres de amor podemos elegir 3 tipos de ingredientes: En primer lugar tenemos los ingredientes básicos, los más conocidos y sencillos de utilizar, ya que básicamente son objetos y alimentos cotidianos que podemos encontrar en nuestro día a día. En segundo lugar tenemos los ingredientes personales, que son aquellos que nos permiten personalizar el hechizo a nuestras necesidades, dado que son objetos relacionados directamente con la pareja, como un anillo de bodas o una fotografía de ambos. En tercer lugar están los ingredientes especiales. Se trata de aquellos que son difíciles de encontrar y que incluso requieren una preparación previa para aprovechar su poder lo máximo posible. De entre los más famosos, destacan las piedras mágicas, que son aquellas que han absorbido la energía del Universo durante millones de años y que ahora podemos aprovechar en los amarres. Las más conocidas son las siguientes: Ágata

Aguamarina

Amatista

Berilo

Celestina

Coral rojo

Cuarzo blanco

Cuarzo rosa

Esmeralda

Granate

Piedra jade

Piedra lunar

Rubí Las piedras mágicas son en ocasiones complicadas de encontrar y suelen requerir una experiencia adecuada, para ser utilizadas en el momento oportuno de la forma correcta. Por eso normalmente son solicitadas a profesionales en amarres de amor, ya que ellos sí suelen utilizarlas con frecuencia. Además, las piedras mágicas van perdiendo energía a menudo que se utilizan, por lo que también hay que aplicar un ritual de recarga, con instrucciones muy específicas que debemos seguir o dejar a los profesionales desarrollar sin errores. 8 - Te sirven para centrarte más en lo importante Incluso contando con profesionales en amarres de amor como Paloma Lafuente, hay que prepararse para el ritual y para pedir el deseo al Universo. Una de las acciones más importantes en esta preparación es la relativa a concentrarse. Debemos aprender a enfocar toda nuestra atención en el problema que queremos resolver, sin que nada nos interrumpa o pueda afectar a nuestra atención. Esta técnica es recomendado que se practique todo lo que haga falta, incluso si es necesario comenzar a prepararse horas antes del ritual para llegar con la máxima concentración posible. La concentración depende por un lado de nosotros mismos y, por otro lado, de la ausencia de distracciones allí donde la apliquemos. Si hablamos de amarres de amor, necesitamos un espacio en el que podamos hacer el ritual completamente enfocado al mismo, sin posibilidad de que alguien llegue y lo interrumpa todo. Por este motivo también se cuenta con profesionales, que tienen unas instalaciones propias donde es posible hacer el ritual completo sin riesgo de interrupción. Por descontado, este aprendizaje nos servirá en muchos otros aspectos de la vida, por lo que acoger esa concentración de forma general para otras acciones también nos va a ser de gran utilidad. 9 - Te motivan a dar prioridad a tu relación Uno de los aspectos más destacables de los amarres de amor es que ayudan a darse cuenta de lo importante que es la relación sentimental para nuestra felicidad. A veces no nos damos cuenta de ello. La rutina, las discusiones y la responsabilidad en tantas cosas hace que no prestemos la atención necesaria a cuidar de nuestra relación y de disfrutar con nuestra pareja. Esto muchas veces conlleva a las crisis que nos hace buscar un amarre de amor para su resolución. Sin embargo, no es necesario llegar a esa situación para seguir aprovechando los amarres de amor. Paloma Lafuente recomienda aprovechar la interpretación de cartas del tarot para hacer una supervisión constante de cómo estamos con nuestra pareja e identificar cualquier posible peligro que pueda afectarnos directa o indirectamente. Con la cartomancia podemos así vigilar que la relación vaya siempre bien y actuar de forma previsora ante cualquier posible riesgo que nos amenace. 10 - Te guían hacia la meta de la felicidad No hay que olvidar el objetivo más importante de un amarre de amor, que es alcanzar la felicidad. Para cada persona puede resultar de distinta forma, pero lo que está claro es que, ante problemas que nos impidan llegar a ella, tenemos que actuar. Como la felicidad normalmente se basa en un estado emocional, los amarres de amor se presentan como una solución efectiva, con la que resolver cualquier conflicto sentimental y tener todo a favor para disfrutar de esa ansiada felicidad.

