Capital El Ayuntamiento acercará actividades de igualdad a El Acebuche jueves 09 de septiembre de 2021 , 16:31h

La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha visitado el centro penitenciario y ha acordado con la dirección seguir colaborando en pro de la reinserción de los internos





El Ayuntamiento de Almería acercará sus actividades en materia de igualdad al Centro Penitenciario El Acebuche. Este ha sido el compromiso de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, en la reunión con el su director y subdirectora de Tratamiento, Miguel Ángel de la Cruz y María del Mar Soriano, respectivamente, en el marco de su reciente visita a las instalaciones, en las que ha podido conocer de primera mano el trabajo que se realiza en cuanto a educación en valores.



Acompañada por la jefa de servicio del área, Nuria Palenzuela, y el director del Centro Municipal de Acogida, Juan José Crisol, Laynez le ha trasladado a la dirección de El Acebuche “la voluntad de seguir colaborando estrechamente con el centro y contribuir así desde el Ayuntamiento a la reinserción en la sociedad de los internos”.



Para ello, Laynez ha propuesto llevar parte de las actividades que se programan a lo largo de todo el año en materia de igualdad, como pueden ser exposiciones o proyecciones, al interior de la prisión que puedan favorecer la integración social.

