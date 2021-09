Almería Juan Luis Sánchez Blanque nuevo director del Instituto de Medicina Legal de Almería jueves 09 de septiembre de 2021 , 16:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial ha destacado “la profesionalidad” de este médico forense y ha mostrado confianza “en su buena gestión”





La Delegación territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería ha nombrado como nuevo director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) al médico forense José Luis Sánchez Blaque.



El nuevo director del Instituto de Medicina Legal de Almería es médico especialista en Medicina del Trabajo y en Medicina Legal y Forense. De hecho, es médico forense por oposición desde el año 1983, con destino en diferentes juzgados de Almería, y ha sido el jefe del Servicio de Patología Forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde el año 2003 hasta la actualidad.



El delegado de Justicia, José Luis Delgado, que ha mantenido con Sánchez Blaque una primera reunión de toma de contacto, ha destacado “la profesionalidad y la amplia trayectoria” del nuevo responsable del IMLCF y ha mostrado su confianza en “la buena gestión que sabrá realizar al frente del mismo. Estoy convencido de que sabrá afrontar con solvencia y capacidad todos los proyectos y retos que se planteen, como ha venido haciendo hasta ahora al frente del departamento de Patología”.



Igualmente, el delegado ha agradecido a su antecesora en el cargo, la médico forense Laura Márquez Galindo, “la gran labor que ha realizado durante casi una década y quiero destacar su entrega y dedicación durante estos años”.



Sánchez Blanque ha realizado multitud de cursos de formación y ha impartido clases para el Colegio de Médicos, el de Abogados, para el Instituto Andaluz de Administración Pública, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro de estudios jurídicos, 061, Organización Nacional de Trasplantes, o en el Curso de Criminología en la Universidad de Almería. Asimismo, es coautor de varias publicaciones sobre muertes en balsas de riego, temas de Antropología y sucesos accidentales por naufragio de pateras, entre otros.

