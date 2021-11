Capital El Ayuntamiento acometerá la segunda fase del museo de Doña Pakyta lunes 08 de noviembre de 2021 , 21:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación de las obras de terminación de la adaptación interior y adecuación de jardines y construcciones auxiliares del Museo de Arte Doña Pakyta, junto con la adaptación interior de la planta semisótano, con un presupuesto base de licitación de 280.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses. La actuación se enmarca en la iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras encuadrada en el Proyecto CAMINA y está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una vez se publique el anuncio de licitación de estas obras, las empresas interesadas podrán presentar oferta en un plazo de 26 días naturales. Las obras a realizar en esta fase, ha apuntado María Vázquez, están encaminadas a “la adaptación de la planta semisótano del Museo Doña Pakyta, actualmente en bruto para su futuro uso como sala de exposiciones, salas para talleres, sala multiusos y locales complementarios”. Incluye actuaciones de revestimientos interiores, instalaciones, carpintería, alumbrado, pinturas y resto de elementos accesorios para el cumplimiento de sus funciones. Mejoras en Centros Sociales de El Quemadero y Regiones Con una inversión de casi 75.000 euros, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado la ejecución de los trabajos de mejora de los Centros Sociales de El Quemadero y Regiones. El importe de esta inversión corresponde, en la cuantía de 42.229 euros, la adjudicación de las obras de mejora en el Centro Social de El Quemadero, que serán ejecutadas por la empresa Esenya Oys, SL, y en la cantidad de 32.670 euros en la reforma prevista para Regiones y que acometerá la empresa ‘OBRASERV-DL, S.L’. Las primeras se ejecutarán en un plazo de cuatro meses e incluyen la adecuación del local desde el punto de vista de la accesibilidad, remodelación de aseos, pintura y división del espacio para la instalación de una oficina de atención de servicios sociales. Las de Regiones se ejecutarán en dos meses y tienen por objetivo mejorar la eficiencia energética e incluyen labores de albañilería, carpintería y pintura. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.