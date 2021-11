Capital El Ayuntamiento prepara la Navidad lunes 08 de noviembre de 2021 , 21:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A propuesta del Área de Sostenibilidad Ambiental, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases del I Concurso de Felicitaciones Navideñas 2021,dirigido a los alumnos que cursen Educación Infantil y Primaria en cualquier centro educativo del término municipal. Un concurso que tiene por finalidad, ha resumido la portavoz, “sensibilizar a los participantes del disfrute de las navidades en un medio urbano sostenible, potenciar la creatividad artística, fomentar el espíritu navideño en la conservación del medio urbano y ayudar a la familia del alumno con una aportación destinada a material escolar o a formación”.



La temática de los dibujos presentados se centrará en el lema ‘Almería Verde, Almería Bonita. Feliz Navidad’ y el diseño ganador formará parte del diseño de la tarjeta que acompaña el reparto de pascueros cuando se inicia la campaña de Navidad.



Los participantes pueden presentar sus dibujos en alguna de las siguientes categorías: Primera categoría (Educación Infantil), Segunda categoría (de 1º a 3º de Educación Primaria), y Tercera categoría (de 4º a 6º de Educación Primaria). Se entregarán tres premios por categoría: el primer premio (vale regalo valorado en 150 euros), segundo premio (vale regalo valorado en 100 euros) y tercer premio (vale regalo valorado en 75 euros).



El fallo del jurado se hará público el 10 de diciembre en la página web del Ayuntamiento de Almería (www.almeriaciudad.es/sostenibilidadambiental) y el plazo de presentación de trabajos finaliza el 30 de noviembre.





Subvenciones a guías turísticos

Por último, María Vázquez ha informado de la aprobación de la concesión de subvenciones destinadas a guías turísticos, por importe de 3.000 euros. Subvenciones que se incluyen en el paquete de ayudas que le Ayuntamiento de Almería ha impulsado en el marco de los Planes Reactiva y que finalmente, han recaído en los tres presentados, de modo que se llevarán cada Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

