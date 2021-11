Capital Adjudicada a UTE Jarquil-Copsa la ejecución de los Jardines del Mediterráneo de La Hoya lunes 08 de noviembre de 2021 , 21:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en junta de gobierno local la adjudicación de las obras de ejecución del proyecto 'Jardines del Mediterráneo' en el entorno de La Hoya a la UTE Jarquil-Copsa por importe de 2.671.648,55 euros.



Así lo ha indicado en rueda de prensa la portavoz del Equipo de Gobierno municipal, María Vázquez, quien ha recordado que el plazo de ejecución de esta obra, que se va a desarrollar entre las Murallas de Jayrán, la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal, será de catorce meses.



La actuación, que va a reconvertir este espacio a los pies de la Alcazaba en un "referente patrimonial, paisajístico, turístico y cultural", está enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) 'Almería Ciudad Abierta', cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-Feder, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.



La previsión que maneja el Ayuntamiento es que el inicio de la obra, con la colocación de la primera piedra, sea este mismo mes de noviembre, tras la firma del correspondiente contrato con la empresa adjudicataria.



En relación a este proyecto, ha añadido Vázquez, se ha adjudicado también los servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de estas obras a la mercantil Estudio de Ingeniería Fomintax SLP, por importe de 17.819,67 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

