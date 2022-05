Capital El Ayuntamiento acondiciona crea un parking de 4.700 m² en el Sector 20 jueves 12 de mayo de 2022 , 17:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco visita el espacio reformado, con el que, con una inversión de 105.000 euros, “mejoramos la movilidad y la seguridad de los miles de usuarios que trabajan en esta gran zona industrial” El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado el nuevo aparcamiento que se ha habilitado en un solar municipal ubicado en la Avenida Mare Nostrum, en el polígono industrial Sector 20, con una inversión de 105.089,60 euros y con capacidad para estacionar 138 vehículos (cuatro en plazas para personas con movilidad reducida) y 8 motos. Acompañado por la concejala delegada del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, el alcalde ha comprobado el resultado de la mejora desarrollada por la empresa NILA en el marco del ‘Plan de Transformación de Solares Municipales’. Una actuación con la que, tal y como ha recordado, “atendemos la reclamación de los miles de usuarios que trabajan en esta gran zona industrial, la más grande de la ciudad, y aportamos mejoras en la movilidad y también en la seguridad”. Por su parte, el vicepresidente y tesorero de la Entidad de Conservación del Sector 20, Juan García, ha trasladado la satisfacción de todas las empresas y trabajadores de la zona. “Estamos muy contentos porque esta actuación, que fue un compromiso del Equipo de Gobierno, mejora el día a día de todas las personas que trabajamos aquí, de las empresas y también de los visitantes. Estamos todos muy satisfechos”, ha agradecido. Fernández-Pacheco ha puesto en valor que Almería tenga un tejido industrial y empresarial como el que se concentra en el Sector 20, ya que “es fundamental para la creación de empleo, de riqueza y el bienestar de una ciudad”, por lo que se ha puesto a su disposición para todo aquello que puedan necesitar. La actuación, en una superficie de 4.730 metros cuadrados, ha consistido en la pavimentación del solar y la colocación de señalización horizontal y vertical y su acondicionamiento es fruto de la visita que a finales de abril realizaron varios concejales del Equipo de Gobierno al polígono. Entonces se comprometieron a estudiar la mejora de las condiciones actuales del mismo, siempre condicionado por el marco legal que permite la vigencia de los estatutos de la Entidad de Conservación, de forma que el Ayuntamiento responda a las necesidades actuales de un espacio en cuyo ámbito opera un importante volumen de empresas y emplea a casi 3.000 trabajadores. Las representantes municipales emplazaron entonces a la entidad a “participar” de la mesa de trabajo en la que se analiza no solo una posible modificación de los estatutos, propuesta ya planteada en reuniones anteriores, de forma que se habilite al Ayuntamiento a participar en el mantenimiento y conservación de la red viaria, alcantarillado y otras infraestructuras en esta zona, sino también la viabilidad para habilitar una línea de autobús urbano con recorrido dentro del polígono, en este caso una propuesta condicionada por el actual contrato con la concesionaria del Servicio Urbano de Transportes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

