Capital El Ayuntamiento activa una App para dar más fluidez a la relación con los centros escolares lunes 12 de septiembre de 2022 , 20:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez anuncia que los colegios Goya y Lope de Vega acogerán el ensayo y seguidamente se implantará en los restantes La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado hoy la puesta en marcha en este inicio de curso escolar de la prueba piloto de una App que mejorará y agilizará la resolución de incidencias en los colegios del término municipal. Así lo ha dado a conocer durante el inicio del curso escolar en su visita al CEIP Rafael Alberti, donde ha podido compartir las primeras impresiones de familias y estudiantes en un arranque del año académico marcado por la plena normalidad. Los ensayos de la aplicación se llevarán a cabo en los CEIP Goya y Lope de Vega con una duración de entre quince días y un mes para perfeccionar cualquier incidencia. Seguidamente, tal y como ha adelantado la regidora, se implantará en el resto de los 45 centros de Infantil y Primaria con el objetivo de facilitar la comunicación de las incidencias a las distintas áreas municipales y resolverlas con la mayor celeridad. Acompañada por la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, y el director del centro, Antonio Alonso, Vázquez ha recorrido las instalaciones del centro y ha asegurado que “la relación con los centros es muy fluida, lo cual es muy importante para dar respuesta a sus demandas y solventarlas, pero queremos que sea aún más”, de ahí la puesta en funcionamiento de esta App. La primer edil ha recordado que las actuaciones de mantenimiento en los colegios se realizan durante todo el año gracias la partida de 350.000 euros del Plan de Mantenimiento y Conservación que ejecuta la empresa COPSA, adjudicataria del servicio, en colaboración con la Brigada Municipal de Obras, si bien las de mayor calado tienen lugar en verano por la ausencia de escolares. Protocolo anti DANA Además de las obras de mantenimiento y conservación, el Ayuntamiento mantiene reuniones periódicas, a través de Servicios Municipales y de Educación y Cultura, con los directores de todos los centros educativos para organizar planes de limpieza y desinfección según las necesidades y las características de cada colegio, en permanente contacto con la empresa concesionaria, FCC. De hecho, antes del inicio del curso se ha procedido a un plan de limpieza extraordinario (cristales, persianas y lamas, con especial intensidad en la limpieza interior y exterior de los centros en patios e imbornales). En este sentido, la alcaldesa ha adelantado que “otra de las novedades de este curso es la activación de un protocolo anti gota fría o DANA con la limpieza de imbornales y desagües para prevenir las lluvias torrenciales” y evitar inundaciones. Por su parte, el director del CEIP Rafael Alberti ha señalado que “hemos iniciado este primer día con la entrada de forma escalonada de las clases de Primaria y posteriormente con las de Infantil”, a la vez que ha valorado “la nueva normalidad. Tenemos mucha ilusión porque este curso es, por suerte, distinto al del año pasado y esperamos poder mantenerlo en el tiempo”, ha concluido Antonio Alonso. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.