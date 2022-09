Economía El impuesto de Sociedades se hunde en Almería martes 13 de septiembre de 2022 , 08:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mientras en Andalucía ha subido ya más del 27%, en nuestra provincia baja más del 24% La recaudación del impuesto de Sociedades en la provincia de Almería está hundida, según los datos de la Agencia Tributaria a los que ha accedido Noticias de Almería, y que apuntan una caída superior al 24% mientras que Andalucía presenta en el mismo periodo un incremento de más del 27%. En los primeros siete meses de 2022 Hacienda se ha cobrado 52.912.000 euros, que viene a ser la quinta parte de todo 2021, el 24,6% menos que en el mismo periodo de ese año. De 2020 a 2021 los ingresos aumentaron el 17,3% y en Andalucía el 28,7%, y de 2019 a 2020 bajó un 20,8% y en la Comunidad el 4,8%. Si miramos las cantidades totales, la cifra más elevada de recaudación se produjo en 2007, con 401.275.000 euros en total, y la más baja la de 2010, eran 105.678.000 euros, y si bien en el máximo coincide en año con Andalucía, la más reducida fue la de 2013, con 860.886.000. En Sevilla, la recaudación presenta una subida constante desde 2020 y por encima de la media andaluza, como también Cádiz, Córdoba, Granada, mientras tanto en Huelva caen, pero lo hacen quedándose por encima de la media de la Comunidad como en Málaga , y donde también cae es en Jaén y aunque presenta datos positivos, es inferior a la media andaluza. De hecho, solo la delegación de Almería presenta una recaudación en negativo (en Jerez de la Frontera baja el 9%), y la mejor subida es la de Córdoba con el 96,7%. La recaudación total a finales del mes de julio es en Almería, de 52.912.000 euros, en Cádiz de 33.998.000 euros, en Córdoba de 58.998.000 euros, en Granada de 44.141.000 euros, en Huelva de 44.432.000 euros, en Jaén 25.226.000 euros, en Málaga 116.827.000 euros, en Sevilla 106.305.000 euros, y en Jerez de la Frontera 10.361.000 euros, sumando 493.200.000 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

