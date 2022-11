Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento adjudica mejoras de la Avda Cabo de Gata viernes 04 de noviembre de 2022 , 17:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El proyecto vendrá a mejorar las actuales condiciones de accesibilidad y acerado entre la confluencia de esta vía con las calles Quesada, Avenida Juan XXIII y Bilbao y El Palmeral El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy a la mercantil ‘Grupocopsa’, por importe de 1.743.387,62 euros y un plazo de ejecución de doce meses, las obras correspondientes al proyecto de modificación y mejora de la sección transversal de la Avenida Cabo de Gata. Como parte de la Estrategia DUSI y del Plan Integral del Frente Litoral ‘A Mar Abierto’, la ejecución de este proyecto vendrá a mejorar las actuales condiciones de accesibilidad y acerado en el tramo comprendido entre el Palmeral de El Zapillo y la confluencia de esta vía urbana con las calles Quesada, Avenida Juan XXIII y Bilbao. De esta adjudicación, en Junta de Gobierno Local, ha informado la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, quien ha insistido en que esta actuación “responde a la necesidad de mejorar la actual sección, a nivel de acerado y viales, en el objetivo de la regeneración física y urbana que se plantea para esta zona”. La superficie de actuación se calcula en 11.775 m². La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ALMERÍA CIUDAD ABIERTA está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

