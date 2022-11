Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Roza la gloria en el Campeonato de Europa Mixto de la Clase Snipe

viernes 04 de noviembre de 2022 , 17:41h

El Club de Mar de Almería no se perdió una gran cita, como fue el Campeonato de Europa Mixto de la Clase Snipe, celebrado en el Real Club Náutico de Motril el pasado fin de semana. Hasta tres embarcaciones almerienses presentaron su candidatura a la prueba continental, compuestas por Pablo Fresneda y María García, Alejandro Fresneda y Bárbara Brotons y Juanjo Fernández y Paula Moreno.

Desde un inicio las condiciones meteorológicas no acompañaron, y las flotas estuvieron el sábado esperando horas en el agua a que el viento saltara. Finalmente, no se dieron las circunstancias y no se pudo celebrar ninguna de las mangas previstas para la jornada inicial. El mal clima para realizar tal práctica deportiva hizo que no hubiera grandes esperanzas de cara al domingo.

No obstante, las embarcaciones estuvieron desde las 10:30 horas en el agua para intentar hacer un mínimo de pruebas y que el campeonato no quedara desierto. Tras dos horas y media de espera, el viento de levante se alzó y dio el pistoletazo de salida a la primera prueba. Cuando los barcos llegaban a la boya de barlovento, el Comité de Regatas tomó la polémica decisión de suspender la prueba porque el viento había rolado más de lo que el reglamento lo permite.

Además, justo en el momento en el que se suspendió momentáneamente el europeo, dos embarcaciones del Club de Mar de Almería estaban muy bien posicionadas. Fueron las duplas conformadas por Pablo Fresneda y María García, que marchaban en segunda posición, y Alejandro Fresneda y Bárbara Brotons, eran terceros.

Tras haber desperdiciado un tiempo ideal para realizar la primera prueba, a la organización le entraban las prisas, ya que las instrucciones marcaban las 15:30 como hora límite. No fue hasta las 14:45 cuando el Comité de Regatas dio una salida buena, que sería también la única válida. Desde un inicio, las embarcaciones formadas por Pablo Fresneda y María García y por Alejandro Fresneda y Bárbara Brotons, estuvieron otra vez en las primeras posiciones.

Finalmente, el triunfo fue para Víctor Pérez y Lucia Guerrero, del Club Náutico de Campastilla, quedando las tripulaciones del Club de Mar de Almería en segunda posición, Pablo Fresneda y María García, y en tercera, Alejandro Fresneda y Bárbara Brotons. Un gran Campeonato de Europa, que podría haber sido mejor si el Comité hubiera validado la salida suspendida, ya que sumando ambas pruebas se habrían subido a lo más alto del pódium.