Capital El Ayuntamiento adjudica por casi 22 millones y 15 años los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio viernes 08 de abril de 2022 , 19:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado en junta de gobierno local a la empresa 'ASV Funeser S.L.U.' por importe de 21.976.973,58 euros y un periodo de quince años, prorrogable en dos periodos de dos años, el contrato de los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio en el municipio de Almería. Con este nuevo contrato el Ayuntamiento presta mediante la concesión los servicios funerarios que engloba la gestión de los cinco cementerios repartidos por el término municipal: San José y Santa Adela, Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada de San Urbano y Cuevas de los Medina, así como de las instalaciones del tanatorio-crematorio 'Sol de Portocarrero'. "La concesión de este servicio no supondrá en ningún caso coste alguno para las arcas públicas. Al contrario, el Ayuntamiento va a percibir, como así se recoge en la oferta presentada por el adjudicatario, única oferta presentada al procedimiento de licitación, un canon de explotación anual del 12 por ciento de todos los ingresos generados por la gestión y explotación del servicio", ha destacado de manera principal la portavoz municipal, María del Mar Vázquez, respecto de esta concesión. Además, respecto de los precios tarifarios de los servicios que prestará la concesionaria, fijados en la Ordenanza número 8, por la que se regula tasa por servicio de Cementerios Municipales, y en la ordenanza número 47 relativa a Precio Público por Servicios de Cementerios Municipales, se oferta una rebaja del 1,10 por ciento. La oferta de ASV ha merecido por parte de la mesa de contratación la mayor puntuación con respecto a las propuestas de organización y funcionamiento del servicio, de la gestión informática de los expedientes, de comunicación con el Ayuntamiento, de mantenimiento de edificios de instalaciones, del sistema de aseguramiento de la calidad y el servicio y de la imagen corporativa contenidas en la misma. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

