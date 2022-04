Capital Ampliar 108.000 euros para el 'Espacio Break Station' en el Parque de la Estación viernes 08 de abril de 2022 , 19:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería va a licitar además por importe de 108.000 euros las obras de construcción del 'Espacio Break Station' en el Parque de la Estación, de modo que una vez se ejecuten los trabajos puedan estar listos en dos meses. "Con esta actuación, el Ayuntamiento viene a responder a las numerosas peticiones recibidas para que se habilite un espacio para que la comunidad de deportistas que practican esta disciplina de break-dance puedan realizarla sin peligro y en un espacio adecuado para ello", ha explicado Vázquez. Redactado por 'Estudio Ferrer Arquitectos S.L.', la actuación se proyecta en un espacio sin uso con una superficie de 390 metros cudrados ubicado en la zona más al este del parque, limítrofe con la valla de la estación de trenes. De acuerdo al proyecto diseñado, este espacio constará de una zona circular para la danza, una bancada perimetral en dos niveles para espectadores, bajo la que se ubicarán zonas de almacenaje, y una estructura cupular en forma de domo geodésico de acero a la que se fijará una cubrición ligera que protegerá el espacio central de las inclemencias del tiempo. También habrá tomas de electricidad y puntos de agua para el abastecimiento y las labores de mantenimiento y limpieza del espacio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

