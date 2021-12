Capital El Ayuntamiento aprueba comprar la antigua guardería de Nueva Andalucía martes 21 de diciembre de 2021 , 12:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consistorio destina 551.917,08 euros para su adquisición y avanzar con ello en el objetivo, compartido con los vecinos, de recuperar el edificio como biblioteca y sala de estudio para el barrio El Ayuntamiento de Almería, a través del Consejo de Gerencia, ha aprobado hoy, con el voto a favor del Grupo Municipal Popular, Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito, y la abstención del Grupo Municipal Socialista, el inicio del procedimiento de expropiación forzosa mediante tasación conjunta, de los bienes y derechos situados en la parcela 11 del Polígono de San Isidro, la conocida como antigua guardería de Nueva Andalucía. De esta forma el consistorio, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, inicia formalmente el procedimiento para obtener la titularidad de este inmueble para la puesta en valor de este espacio, estando destinado en el actual Plan General de Ordenación Urbana a Servicio de Interés Público y Social dotacional público. Una vez culminado el procedimiento y obtenida la propiedad, la intención del Equipo de Gobierno es recuperar el edificio como biblioteca y sala de estudio para el barrio. Un paso que responde igualmente al compromiso adquirido por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, con los vecinos del barrio, con quienes se ha estado trabajando en el trámite de identificación y notificación de los propietarios. El gasto autorizado para esta actuación, en concepto de coste presupuestado de los bienes y derechos afectados por la expropiación, se eleva a la cuantía de 551.917,08 euros. El edificio objeto de expropiación, de dos plantas y sótano, se encuentra situado entre las calles Poeta Álvarez de Cienfuegos, Poeta Boscán y Poeta Luis de Góngora, y ocupa un solar regular de 1.200 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una superficie construida de 825 metros cuadrados. La propuesta de acuerdo incluye precisamente la relación de titulares y la descripción concreta e individualizada de los bienes y derechos objeto de expropiación, una vez finalizados los trámites de notificaciones, iniciados hace ahora seis meses, respecto de una propiedad indivisa que se ha cifrado en 399 titulares. Información pública En aplicación del artículo 162 de la LOUA, el expediente de expropiación quedará ahora sometido a información pública por el plazo de un mes mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en un periódico de los de mayor circulación en la misma, durante el cuál quienes puedan resultar interesados podrán tener acceso al expediente en las dependencias de la Sección de Contratación y Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en días y horas hábiles de oficina, así como formular las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, se ha congratulado de este paso “en firme” para la consecución de la antigua guardería del Polígono San Isidro, en su caso a través de un procedimiento “que sabemos resultará complejo pero que afrontamos con el propósito de alcanzar un objetivo que compartimos, tanto el Ayuntamiento como los vecinos del barrio, y que no es otro que la creación de un nuevo equipamiento para la zona”. En este sentido ha querido agradecer el “compromiso” y la “colaboración” prestada desde la Asociación de Vecinos la Unión, “significativa y fundamental desde el mismo inicio de las gestiones que se han venido realizando para la consecución de este inmueble” Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

