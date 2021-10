Capital El Ayuntamiento arreglará el entoldado en las paradas de taxi de la calle Santiago viernes 15 de octubre de 2021 , 18:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los trabajos de sustitución del cubrimiento de estas paradas, afectados principalmente por la acción del viento, cuentan con una inversión de más de 6.000 euros



Con su publicación en el portal de contratación, el Ayuntamiento de Almería ha abierto el plazo para la presentación de ofertas al contrato de suministro e instalación de cinco toldos para la paradas de taxis ubicada en la calle Santiago, así como la sustitución de anclaje de un paño en la parada que se encuentra en la calle Puerta del Mar, junto a la Fuente de los Peces.



De esta forma, el Ayuntamiento, a través del Área de Seguridad y Movilidad, vendrá a “mejorar mejorar las condiciones actuales de estas paradas de taxi, en su caso reparando los desperfectos que se han evaluado sobre las mismas, motivados por las inclemencias meteorológicas, principalmente derivados de la acción del viento”, según ha explicado la concejala responsable del área, María del Mar García Lorca.



El presupuesto base de licitación para este contrato se ha fijado en 6.146,80 euros, pudiendo presentar oferta los licitadores interesados hasta el próximo jueves, día 21 de octubre.



En el caso de la calle Santiago, se procederá en primer término al desmontaje de cinco de los toldos y los anclajes de la estructura metálica existente, incluyendo en esta tarea la retirada de los residuos a un vertedero autorizado, Seguidamente se procederá a su sustitución de forma que el nuevo entoldado quede listo para cumplir su función.



Otra parte del contrato afecta a la mejora de las condiciones actuales de la parada situada frente a la Fuente de los Peces, en su caso respecto a uno de los paños deteriorados.



Además de lo anterior, desde el área y en coordinación con el sector del taxi, se vendrán a definir próximas actuaciones respecto a la mejora de las condiciones de ciertas paradas de taxi, “siempre a demanda y en respuesta a las peticiones que se formulen por parte del colectivo, como así se ha decidido en la última reunión mantenida con ellos”, ha explicado García Lorca.



En esta línea ha insistido en que "mantenemos una comunicación permanente con el sector de forma que el Ayuntamiento pueda atender aquellos prioridades que ellos mismos nos marcan. En el caso del mantenimiento y mejoras de las paradas, definiendo aquellos puntos que precisan mayor atención y que las nuevas inversiones que puedan ser atendidas a través de las partidas presupuestarias del área".

