Capital El Ayuntamiento arropa a la Agrupación de Cofradías en su 75 aniversario sábado 13 de noviembre de 2021 , 19:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ente avanza la conmemoración de la efeméride con conciertos, una exposición, un premio anual y un fondo de caridad, entre otros



El Ayuntamiento ha arropado este sábado a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería en la presentación de las actividades que conmemorarán su 75 aniversario. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, junto al diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y a la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, ha asistido al acto en el que se ha dado a conocer la programación que se extenderá desde noviembre de este año hasta finales de 2022.



El presidente del ente cofrade, Isaac Vilches, junto al delegado episcopal de hermandades y cofradías, Juan José Martín, ha dado a conocer los primeros actos, aunque se espera que en los próximos meses se puedan anunciar otros ‘platos fuertes’. Entre las iniciativas que se van a desarrollar con motivo del aniversario, cabe destacar la creación de un ‘Fondo de Caridad Cifrade Caritate Christi’, que se destinará a la atención de personas desfavorecidas a través de proyectos sociales.



Por otra parte, la Agrupación ha convocado el Premio Anual de Promoción, Investigación y Divulgación de la Semana Santa de Almería ‘Saiz Sanz’, que reconocerá artículos, ensayos o investigaciones que contribuyan a difundir la Semana Santa, teniendo en cuenta los valores cristianos, la calidad y la creatividad de los trabajos. Estará dotado con 600 euros y la publicación del trabajo en la revista ‘Almería Cofrade’.



Una exaltación extraordinaria, la presentación del cartel anunciador y un concierto con la marcha conmemorativa, interpretada por la Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas en la Catedral, una exposición de arte, un documental y otro concierto en La Alcazaba son otras de las actividades previstas en el calendario.



Además, se ha descubierto el logotipo conmemorativo de la efeméride, una imagen que consta de tres elementos muy significativos. La corona de espinas es la original del escudo del ente, un ‘75’ entrelazado en forma de cruz en cuyos espacios se aprecia un sudario, también presente en el escudo actual. En la parte inferior, se puede leer “Aniversario” con una ‘a’ como símbolo de María, y una ‘o’ en forma de reloj que señala las 12 horas, coincidiendo con la resurrección de Jesús.



Por último, se ha revelado el lema del 75 aniversario. “La Luz de Dios, por siempre” será el emblema que dará nombre a todas las actividades de una programación que aún no se ha completado y previsiblemente se ampliará con otros actos. No obstante, ya se ha dado el ‘pistoletazo de salida’ a un año que reunirá caridad, formación, música y arte Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

