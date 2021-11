Deportes La deportista nijareña Nerea Tomillero participa en el Campeonato de España de gimnasia rítmica sábado 13 de noviembre de 2021 , 19:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Será la primera vez que una gimnasta del municipio pise el tapiz nacional, cita que será el próximo 26 de noviembre



La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, acompañada por el edil de Deportes, Sergio Vicente, han visitado el Pabellón municipal de Deportes del municipio para dar ánimos a la joven gimnasta nijareña, Nerea Tomillero, que el próximo 26 de noviembre competirá en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, que se celebra en el polideportivo Pisuerga de Valladolid.



La primera edil destacó que “es un orgullo para todos nosotros que el deporte nijareño esté cada vez más en la cima y Nerea es un claro ejemplo de ello porque gracias a su esfuerzo y tesón es la primera gimnasta de nuestro municipio que pisará el tapiz en el campeonato de España. Nerea se ha formado en nuestras escuelas deportivas y ha seguido creciendo. Suerte y gracias por llevar el nombre de tu tierra al panorama deportivo nacional”.



La joven gimnasta comenzó en las Escuelas deportivas municipales de Atalayas del Levante en 2011. Quería imitar a sus primas que practicaban gimnasia rítmica. Tras varios años compitiendo a nivel andaluz tanto en la modalidad conjuntos como individual, se proclamó Campeona de Andalucía en 2015 en la categoría benjamín promesas.



Actualmente pertenece al Club Costarítmica de Almería con su entrenadora Jessica Roca, que también lo fue en su formación base en Atalayas del Levante. Nerea ha conseguido en este club proclamarse Subcampeona de Andalucía este mismo año, mientras que en la final consiguió el puesto cuarto de 19 conjuntos.



Nerea Tomillero compagina sus entrenamientos de lunes a sábado con sus estudios en el IES San Isidro de Níjar donde cursa 4º de la ESO con excelentes calificaciones.



