Capital Ampliar El Ayuntamiento avanza en la contratación de los servicios del Plan de Playas 2022-2023 lunes 31 de enero de 2022 , 20:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Licita los servicios de puesta a punto, mantenimiento y acondicionamiento de aseos y de auditoría para la certificación de los sistemas de calidad, añadidos a los de Salvamento y Socorrismo, zona de sombra y baño adaptado La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, entre otros puntos, la licitación de sendos contratos relativos a la puesta en marcha de los servicios que presta el consistorio en las playas del termino municipal en el marco del plan de playas para los años 2022 y 2023. Así, se han aprobado los expedientes de contratación de los servicios de puesta a punto, mantenimiento y acondicionamiento para hibernaje de aseos, con un presupuesto base de licitación de 76.008,08 euros, y de los servicios de auditoría para la certificación de los sistemas de calidad de las playas, en su caso con un presupuesto base de licitación de 13.721,40 euros. En ambos casos el periodo del contrato es por dos años. Mediante el primero de los contratos el Ayuntamiento, a través del Área de Promoción de la Ciudad, pretende acometer las actuaciones necesarias para que los aseos previstos en las playas presten su servicio en las debidas condiciones para uso y disfrute de los usuarios, como parte de los servicios e infraestructuras contenidos en el Plan de Playas. El segundo de los contratos tiene por objetivo hacer más atractiva la oferta y el destino turístico de nuestras playas con la obtención de la certificación de calidad y accesibilidad universal de las playas, que otorga y reconoce el Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE). El pliego de este contrato prevé la prórroga del mismo por un año. Acuerdos estos que vienen a sumarse a la contratación, el pasado mes de diciembre, de los servicios de salvamento y socorrismo, con un presupuesto base de licitación de 879.774,84 euros, y a la aprobación, la pasada semana, del pliego de condiciones y la licitación del contrato mixto de suministro y servicio para la instalación, mantenimiento y desmontaje de equipamientos para la zona de sombra y baño adaptado en las playas urbanas de la capital, con un presupuesto base de licitación de 91.492,94 euros. El plazo de duración de este contrato será de dos anualidades (2022- 2023) desde la firma del contrato, debiendo comenzar el 15 de abril de 2022 y extenderse hasta el 16 de octubre de 2023. Este contrato permitirá la instalación de seis pérgolas y una zona de baño en las playas urbanas del municipio. Las zonas de sombra se instalarán en El Palmeral, Costacabana, Retamar, El Toyo y Cabo de Gata. La instalación de la zona de baño adaptado, tipo isla, se ubicará en la playa urbana de El Palmeral. El concejal responsable del Área de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha recordado que el Plan Municipal de Playas para las temporadas 2022 y 2023 comenzará el 1 de mayo de 2022 para lo cual, desde el área, “se están llevando a cabo los trabajos preparatorios para la puesta en marcha de los elementos, servicios e infraestructuras contenidos en el citado Plan, para una adecuada prestación a los usuarios, de forma particular este contrato que permite además una mejor atención a las personas con movilidad reducida”, ha explicado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

