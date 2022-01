Almería Los periodistas de Almería vuelven al "cole" lunes 31 de enero de 2022 , 20:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La primera edición del programa ‘La prensa, en mi clase’, patrocinado por la Fundación “la Caixa”, arranca este curso con la participación de cinco centros de Primaria y Secundaria en Almería La Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) ha puesto en marcha la primera edición del programa escolar de alfabetización mediática ‘La prensa, en mi clase’, que este curso arranca en la capital almeriense y en Huércal de Almería con la participación de cinco colegios e institutos de Secundaria, algunos de ellos en zonas necesitadas de transformación social de Almería. Está previsto que en torno a medio millar de alumnos, docentes y familias de los cinco centros participantes se beneficien del programa, patrocinado por la Fundación “la Caixa”. Se trata de un proyecto didáctico cuyo objetivo es la inclusión de la prensa en las aulas del último ciclo de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria para contextualizar la información que reciben, trabajar los medios de comunicación como una herramienta dentro de la educación y fomentar una mirada reflexiva y crítica hacia los medios de comunicación para promover un correcto uso de la información. ‘La prensa, en mi clase’ propone trabajar con los alumnos en distintas sesiones desarrolladas en los propios centros educativos, con las que se pretende que los futuros receptores de información generen su propio criterio ante las informaciones publicadas en los medios de comunicación, que piensen y decidan por ellos mismos y que sean capaces de respetar opiniones distintas de las suyas. Para conseguirlo, profesionales del periodismo y de la comunicación aportarán al alumnado una visión real del funcionamiento de los medios de comunicación y les proporcionarán algunas claves para luchar contra las denominadas ‘fake news’. Asimismo, colaboran en la edición de este año los diarios La Voz de Almería, Ideal de Almería y Diario de Almería, que aportan material para trabajar en los talleres en las aulas. Los centros participantes en esta primera edición son tres Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y dos Institutos de Educación Secundaria (IES). En la capital: Colegio Compañía de María, CEIP San Indalecio (La Cañada de San Urbano), IES Río Andarax, IES Azcona. En la provincia: CEIP Clara de Campoamor (Huércal de Almería). Encuentros con célebres periodistas A lo largo del desarrollo de este proyecto durante el curso escolar 2021/2022, se han programado charlas con periodistas de reconocido prestigio a nivel nacional, que también estarán abiertas al público en general. Se trata de encuentros en los que se invita a toda la comunidad educativa de los centros que participan en el programa, para que se establezca un debate abierto sobre la experiencia periodística del invitado en cuestión y los retos del periodismo, así como que se aborden temas de actualidad. Participación de toda la comunidad educativa ‘La prensa, en mi clase’ es un programa que implica a toda la comunidad educativa. Hay sesiones de trabajo programadas con docentes y familias para formarles en el uso de los medios de comunicación, tanto en clase como en casa. En estas sesiones se tratará de promover la prensa como una herramienta de motivación y mejora de las competencias de lectura y escritura, a la par que se buscará incentivar a una lectura útil de la información en los medios de comunicación, abordando temas como la influencia que ejerce la información que recibimos y la confianza de los canales a través de los cuales nos llega. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

