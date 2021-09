Capital Ampliar El Ayuntamiento bonificará también en este ejercicio el IBI y el IAE a los hoteles miércoles 29 de septiembre de 2021 , 21:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El Pleno de la Corporación municipal, en sesión ordinaria, ha aprobado hoy, por unanimidad, la aplicación de una bonificación del 10% en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a nueve establecimientos hoteleros de la ciudad que “rompen la estacionalidad y mantienen sus puertas abiertas a lo largo de todo el año”. Una medida que responde a la aplicación de la Ordenanza, vigente desde el año 2013, con la que el Ayuntamiento colabora en “fomentar la creación del empleo en este sector que además se ha visto afectado por la pandemia”, ha explicado el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso



En aplicación de esta medida nueve hoteles obtendrán en el presente ejercicio una rebaja en el IBI, todos ellos cumpliendo las condiciones de la Ordenanza de permanecer abiertos los doce meses del año, siendo establecimientos catalogados como actividad de ocio y hostelería y cotizantes como instalaciones hoteleras.



Además, el Pleno ha acordado declarar “de especial interés o utilidad municipal”, por concurrir circunstancias de fomento del empleo, la actividad hotelera de cinco establecimientos de la ciudad, a efectos de la concesión de la bonificación del 30% de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2021, de acuerdo con la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto.



Ambos acuerdos inciden en el compromiso municipal “de favorecer la actividad económica y la creación de empleo, ayudando desde la iniciativa pública municipal a impulsar un sector que se ha visto condicionado y afectado por las restricciones sanitarias como consecuencia de la pandemia, siendo un sector fundamental en la economía local”, ha insistido Alonso.



