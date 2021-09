Capital El Ayuntamiento ganó sentencias por 55,4 millones de euros y perdió por 350.000 miércoles 29 de septiembre de 2021 , 21:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia PSOE y Podemos se abstienen en el visto bueno a la Cuenta General de 2020





En materia económica, además de las bonificaciones y de diferentes reconocimientos extrajudiciales, el pleno del Ayuntameinto de Almería en su sesión de este miércoles ha aprobado, con los votos favorables del Grupo Municipal Popular, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscritro, y la abstención de Psoe y Podemos, la Cuenta General Municipal correspondiente al año 2020 que, como establece la ley, debe ser aprobada antes del 1 de octubre.



En un trámite “formal” de obligado cumplimiento de las entidades locales, que viene a poner de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha defendido una vez más “la buena gestión que se viene haciendo de las cuentas públicas y la excelente salud de las finanzas municipales, en un año además complicado como fue el 2020 como consecuencia de la crisis de la pandemia.





Las mentiras del PSOE

En este punto, frente a las críticas del Grupo municipal socialista respecto al contenido e importe de las sentencias que se producen en contra de los intereses municipales, Alonso ha defendido la gestión municipal y se ha mostrado “orgulloso” del trabajo desarrollado por los servicios jurídicos municipales en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Almería y de los almerienses.



En este sentido, ha pedido a la portavoz socialista, Adriana Valverde, que deje de mentir a los almerienses, aportando datos “que vienen a desmontar ese mantra que acompaña el discurso socialista en materia económica”. Así, ha recordado que el servicio de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería ha ganado durante los dos primeros años de esta Corporación (2019-2020) ocho de cada diez sentencias interpuestas, con un importe favorable para la administración local de 55.402.449,64 euros, frente al pago (por sentencias desfavorables) de 347.978,45 euros. El porcentaje de sentencias favorables y parciales (también a favor del Ayuntamiento) alcanza el 82%, frente al de las sentencias en contra, que ha sido del 17,94%. Extendido a los últimos cuatro años, la cifra a favor es de algo más de 64 millones de euros y en contra de 24 millones de euros.



En el mismo periodo, en lo que respecta a las sentencias dictadas en materia de responsabilidad patrimonial, el importe global a favor del Ayuntamiento ha sido de 821.752,83 euros, frente a los 105.049,52 euros que la entidad local ha tenido que abonar en concepto de responsabilidad patrimonial. Extendida también esta magnitud a los últimos cuatro años, el importe favorable alcanza la cifra de 1.490.000 euros frente a los 152.000 euros desfavorables.



Frente a estos datos, Juanjo Alonso contrapone los más de 762 millones de euros que la Junta de Andalucía socialista perdió en sentencias en el mismo periodo, un dinero que, a juicio del concejal popular, "no duele tanto a los socialistas almerienses, a pesar de que sale también del bolsillo de los almerienses".

