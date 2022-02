Capital El Ayuntamiento celebra el Día de Andalucía junto a los vecinos de Loma Cabrera lunes 28 de febrero de 2022 , 15:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El segundo teniente de alcalde, Juan José Alonso, destaca que la celebración del Día de Andalucía se extienda también a los barrios por iniciativa de los propios vecinos La celebración del Dïa de Andalucía, hoy 28 de febrero, ha reunido esta mañana en el barrio de Loma Cabrera a vecinos de esta barriada junto a concejales del Equipo de Gobierno. Con tal motivo, el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha querido felicitar “la iniciativa vecinal, en este caso de la Asociación Los Llanos, de conmemorar esta jornada con la organización de actividades lúdicas y festivas en las que han participado los vecinos del barrio”. En esta línea, ha querido significar, en la persona de su presidenta, María Codina, el hecho de que los propios colectivos vecinales “hagan suya la celebración de esta jornada, más allá de actos institucionales, programando sus propias actividades. Un ejemplo más de que Almería cuenta con un movimiento vecinal activo, participativo y que es reivindicativo cuando tiene que serlo”, ha reconocido. Al acto han asistido también los ediles Paola Laynez, Juanjo Segura, Margarita Cobos, Sacra Sánchez y Diego Cruz, así como otros miembros de la Corporación. Desde primera hora y hasta mediodía se han sucedido la celebración de distintos actos, entre otros, actuaciones flamencas y actividades infantiles o el reparto de churros con chocolate, entre los asistentes. El acto central ha consistido en el izado de la bandera de Andalucia con motivo de la celebración del 28-F. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.