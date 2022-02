Deportes Cuarenta niños se acercan al fútbol playa con el ‘III Dona Beach Soccer’ lunes 28 de febrero de 2022 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado hoy la competición que se celebra en el Club Natación Almería Sol, arena y fútbol. Tres palabras que unidas suponen un plan perfecto para los cuarenta niños que hoy, Día de Andalucía, participan en la tercera edición del ‘Dona Beach Soccer’. Dirigido por el capitán de la selección española, el almeriense Francisco Donaire, quiere convertirse en una plataforma para “acercar la modalidad del fútbol playa a los más pequeños”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado la competición que se celebra en el Club Natación Almería a lo largo de tres campos de arena y ha comprobado la calidad de los jóvenes deportistas. “Francisco Donaire, Dona para todos, es un ejemplo para Almería, el jugador que más veces ha sido internacional con 315 partidos con la selección, y que está comprometido con la difusión del fútbol playa con iniciativas como ésta”. Los chavales con edades comprendidas de entre los 9 y 15 años juegan partidos uno contra uno, en los que se van alternando los remates y paradas, con dos tiempos de dos minutos. Francisco Donaire explica que “previamente el hemos explicado las reglas del fútbol playa y las características más importantes para jugarlo”. Dona tiene un currículo espectacular en la Selección Española de Fútbol Playa. Es el capitán, donde es convocado desde el año 2006, ha disputado cinco mundiales, y ya prepara las nuevas competiciones, como son la fase de clasificación para el Mundial y los Juegos Olímpicos Europeos. Entre los 40 participantes, hay deportistas de toda la provincia y en esta tercera edición, como es habitual, se hará una donación a una ONG. Los jugadores se han realizado una foto de equipo con el concejal de Deportes y el equipo organizador dirigido por Dona, y han conocido que además de los premios, todos los participantes recibirán un cuento. “Queremos fomentar el deporte y aprovechar también para divulgar la lectura”, concluye Francisco Donaire. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

