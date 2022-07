Provincia El Ayuntamiento celebra Pleno y las Juntas Generales de la Residencia y DUE sábado 09 de julio de 2022 , 12:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un año más las empresas públicas han contado con aportaciones extraordinarias para atender los gastos derivados de las medidas anticovid, como el refuerzo de personal en la residencia, o los refuerzos de limpieza por parte de DUE El Ayuntamiento de El Ejido ha acogido hoy la celebración, mediante videoconferencia, de tres importantes órganos, por un lado, la celebración de un Pleno de carácter ordinario y, por otro, las Juntas Generales Ordinarias de la Residencia Geriátrica ‘Ciudad de El Ejido’ y de la Empresa de Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE). Estas dos últimas han servido para aprobar sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021. De este modo, en las Juntas Generales se han dado a conocer las cuentas con las que ambos entes cerraron el pasado ejercicio económico con un presupuesto ordinario para DUE de 11,9 millones de euros, al que se le ha sumado una aportación extraordinaria por Covid de 300.000 euros y para la Residencia de 1.260.000 euros y una aportación extraordinaria de 420.000 euros, también por Covid. Estas aportaciones extraordinarias que se han tenido que realizar para hacer frente a las medidas implementadas para lucha contra el Covid son el mejor ejemplo del importante esfuerzo realizado por el equipo de Gobierno a la hora de aumentar y mejorar la prestación de estos servicios a favor de garantizar la salud de los ejidenses. En el caso de la Residencia, las medidas adoptadas han sido para garantizar el cumplimiento de todas las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias, y que han requerido de un importante refuerzo en materia de personal, mientras que en el caso de DUE han venido mayormente determinadas por el incremento en el servicio de limpieza y desinfección de edificios públicos. El alcalde, Francisco Góngora, ha destacado que “desde el Ayuntamiento estamos gestionando con rigor ambas empresas, sacando el máximo rendimiento a los recursos económicos asignados para el desarrollo de sus funciones, mejorando día a día y dando buena cuenta del control y la eficiente gestión que se viene realizando”. En cuanto a DUE, el primer edil ha recordado “el gran trabajo que se desarrolla con DUE desde que el Consistorio llevara a cabo el rescate parcial de los servicios de mantenimiento en el año 2015, a los que se unieron en 2020 los vinculados al servicio de abastecimiento de agua potable; dos hitos que no sólo han supuesto prestar el 100% de los servicios desde la órbita pública, sino que, además, se ha traducido en el incremento de la calidad de los mismos y la máxima transparencia”. En esta línea cabe destacar, igualmente, la buena gestión que se viene realizando desde 2011 en la Residencia, a través del notable esfuerzo realizado por el equipo de Gobierno actual por reconducir la situación y es que, como ya es sabido, esta empresa pública se encontraba en quiebra absoluta; una situación que solo ha sido posible superar gracias a una eficiente gestión, y al buen entendimiento y la postura responsable de la plantilla ante las decisiones que hubo que adoptar en 2011. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

