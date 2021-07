Capital El Ayuntamiento cofinancia el proyecto ‘Mi trabajo, mi derecho’ de Asalsido martes 06 de julio de 2021 , 17:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y la presidenta de la asociación, Josefina Soria, firman un convenio para fomentar la empleabilidad de personas con Síndrome de Down de las que 17 ya tiene trabajo





17 contratos de trabajo El Ayuntamiento de Almería cofinancia con 15.000 euros el proyecto que desarrolla la Asociación para personas con Síndrome de Down (Asalsido) bajo el nombre ‘Asesoramiento e inserción laboral para personas con discapacidad intelectual. Mi trabajo, mi derecho’. Se trata de un proyecto que se desarrolla a lo largo de este 2021 y en el que participan 40 personas con discapacidad y sus familias. Por lo pronto, 37 están en el programa de orientación para la inserción laboral y 17 han firmado ya un contrato en una empresa normalizada, asegura la presidenta de Asalsido, Josefina Soria, que reconoce el impulso tan importante que ofrece el Ayuntamiento (financia el 43% del proyecto) para lograr que personas con Síndrome de Down “tengan una vida totalmente normalizada gracias, entre otras cosas, al empleo”.El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, entiende que la firma de un convenio entre Ayuntamiento y Asalsido “permite seguir reforzando la red de protección que desde lo público se presta en Almería las personas que más lo necesitan”. En el caso de este convenio se cumple, además, un doble objetivo: por un lado, se atiende de forma integral a las personas con capacidades diferentes, y, por otro lado, se trabaja de forma específica en materia de empleo. El empleo, insiste el regidor, es un reto para cualquier persona sobre todo después de una crisis como la provocada por el COVID, más para quienes, con una discapacidad intelectual, se encuentran con más barreras de cara a acceder al mercado laboral. “Proyectos como el de Asalsido permiten normalizar la vida de personas con Síndrome de Down para que tengan una vida plena como cualquier otro ciudadano”. A través del programa de orientación laboral y acompañamiento laboral que plantea Asalsido, Almería logra su objetivo con cada una de las personas que logra estabilizar un empleo. “Y, por lo pronto, ya van 17 las personas con contrato laboral en empresas normalizadas”, resalta el regidor. “Un dato que es para dar la enhorabuena a esta asociación por el buen trabajo que realiza. Saben en Asalsido que pueden contar con el Ayuntamiento de Almería”, subraya Fernández-Pacheco.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, el alcalde ha valorado muy positivamente un trabajo, el de Asalsido, que pasa por desvelar las capacidades de cada persona con Síndrome de Down y ponerlas a disposición de las empresas. Siempre a través de una intervención de orientación y seguimiento.



A través de ocho empresas, más las que trabajan de forma habitual con Asalsido, se está desarrollando un programa en el que, además de prácticas laborales, se realiza una línea con orientadores, de cara a que las capacidades sean reconocidas y valoradas por las empresas que no temen contratar a quien sabe hacer bien su trabajo, resalta Soria. De hecho, para Asalsido, darse a conocer entre el tejido empresarial almeriense es ya un objetivo cumplido, insisten desde esta entidad, desde la que agradecen al Ayuntamiento la cofinanciación de "un proyecto que abre puertas para vidas plenas".

