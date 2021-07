Capital Ayuntamiento y Club de Mar abordan la integración en el marco del Puerto Ciudad martes 06 de julio de 2021 , 17:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ambas partes trabajarán en el necesario equilibrio del desarrollo de los proyectos urbanos y una integración que ponga en valor las instalaciones del Club y el deporte y la actividad náutica Ayuntamiento de Almería y el Club de Mar han acordado la creación de una Comisión Técnica para trabajar “coordinadamente” en el proceso de integración que se llevará a cabo a través del proyecto Puerto-Ciudad “que ponga en valor las el Club y el deporte y la actividad náutica que allí se desarrolla”. Así se ha decidido tras la reunión que hoy ha mantenido la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, con el actual presidente del Club de Mar, Abelardo Campra, acompañado de parte de actual Junta Directiva. Ambas partes han coincido en señalar la importancia de esta comisión en el marco de las actuaciones de integración de las instalaciones portuarias con la ciudad, objeto del proyecto Puerto-Ciudad, entendiendo de la relevancia que el Club de Mar debe tener en el desarrollo del que es, sin duda, uno de los proyectos más transformadores que enfrentará la ciudad en los próximos años. “Coincidimos en que se trata de un proyecto ambicioso, destinado a procurar una transformación estratégica que, además de impulsar el desarrollo de los espacios portuarios, conecte los espacios y trama histórica de centralidad urbana y las zonas de actividades ligadas al puerto tales como el Muelle de Levante y Las Almadrabillas, incluyendo el Club de Mar”, ha expuesto Ana Martínez Labella.

Por su parte, Abelardo Campra, ha explicado que el trabajo de la Comisión Técnica, de la que participarán representantes del Club de Mar y técnicos municipales de la Gerencia de Urbanismo, buscará el "equilibrio" en esa necesaria convivencia de los intereses entre el puerto, particularmente el Club de Mar, y la ciudad, de forma que se puedan "compatibilizar" la planificación y evolución de los proyectos urbanos definidos en el masterplan del proyecto Puerto-Ciudad, "con desarrollo de la actividad del propio Club de Mar".

