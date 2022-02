Capital El Ayuntamiento consigue más 7,6 millones de fondos europeos para digitalización y movilidad sostenible en la ciudad miércoles 23 de febrero de 2022 , 16:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde califica de “gran noticia” la consecución de las ayudas porque están vinculadas a que “se ha trabajado mucho y bien” y a la presión ejercida para que los criterios de reparto de los fondos “sean objetivos y no clientelares” El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado de “muy buena noticia” la obtención para Almería de una subvención a cargo de los fondos Next Generation (fondos europeos) de más 7,6 millones de euros, enmarcada en un proyecto de más de 10 millones “para seguir mejorando y modernizando la ciudad, apostando por la digitalización, peatonalizando y haciendo de la movilidad una realidad más sostenible”. “Un proyecto para que los almerienses vivamos mejor”, ha anunciado. Acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala responsable de proyectos europeos, María Vázquez, y por la gerente de la Empresa Municipal Almería 2030, María del Mar Plaza, el alcalde ha dado a conocer la publicación de la resolución provisional del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la convocatoria de ‘Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano’ en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos Next Generation. Una resolución que otorga al Ayuntamiento de Almería una subvención de 7.634.367,28 euros, cantidad a la que hay que sumar una aportación municipal de 2.629.615,40 euros, lo que hace una inversión total de 10.263.982,68 euros, ha enumerado el regidor, quien ha explicado cómo el objetivo del programa en el que Almería enmarcará sus actuaciones es “acelerar la mejora de la calidad del aire y contribuir a la descarbonización del transporte urbano, mejorar la calidad de vida de las ciudades y facilitar el desarrollo de la movilidad activa en los entornos urbanos”. Mejora de la movilidad “La movilidad urbana se ha convertido en una de las principales problemáticas de cualquier ciudad”, de ahí que la solicitud enviada por Almería para obtener fondos en esta convocatoria recoja “un conjunto de actuaciones integradas e interrelacionadas que pretenden dar solución a los problemas de movilidad primordiales de la ciudad de Almería”, ha indicado. Atendiendo a esta filosofía de movilidad integrada de la ciudad, la propuesta del Ayuntamiento de Almería, se alinea con las estrategias municipales plasmadas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y en el Plan Estratégico Almería 2030, y serán gestionadas desde dos áreas del Ayuntamiento, la de Seguridad y Movilidad y la de Urbanismo e Infraestructuras. Incluye un total de nueve proyectos y, en algunos casos, se trata de actuaciones ya en ejecución. Otros se plantean a futuro pero, incluso los que no se han puesto en marcha lo harían a lo largo del año 2023 “porque están todos muy trabajados”, ha confirmado Fernández-Pacheco. Los proyectos financiados Los proyectos financiados son: la remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y entorno, y de la calle Marcos; acceso al monumento de San Cristóbal y acondicionamiento de espacio libre; construcción de un aparcamiento disuasorio complementario al acceso peatonal al entorno de San Cristóbal; actuaciones para la mejora de la distribución urbana de mercancías en Almería (digitalización de la carga y descarga); información en tiempo real de plazas de aparcamiento en la zona regulada de Almería (ORA); información en tiempo real de plazas de aparcamiento subterráneo en Almería; puesta en marcha de una herramienta para conocer en tiempo real la información del tráfico a través de inteligencia artificial; gestión inteligente y sostenible del tráfico de la ciudad; y actuaciones de sistemas de información de la movilidad en Almería: calidad del aire en tiempo real. Uno de los criterios que más se ha valorado ha sido el de la ‘madurez de los proyectos presentados’, lo que supone “una satisfacción añadida”, ha dicho el primer edil, porque demuestra que “se ha trabajado mucho y muy bien a través de las diferentes áreas municipales, coordinadas por la empresa municipal Almería 2030 y en el marco del que ha sido el ejercicio de mayor participación ciudadana de la historia de Almería como ha sido la elaboración del Plan Estratégico”. Por otra parte, “la presión ejercida para un reparto equitativo y justo de los fondos europeos también ha merecido la pena para que se sigan criterios objetivos y no clientelares”, ha subrayado Fernández-Pacheco, que ha confirmado que el Ayuntamiento “seguirá trabajando en un proyecto de ciudad ambicioso y participativo” para “seguir mejorando Almería y la calidad de vida de los almerienses”. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de la capital Almería ha presentado proyectos a seis convocatorias diferentes y, de momento, ha conocido la concesión de dos (el primero de Agenda Urbana dotado con 250.000 euros y subvencionado al 100%) y este último de Movilidad. Esta subvención forma parte del ‘Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano’, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation, gestionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

