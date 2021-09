Capital El Ayuntamiento cree “vital” una reunión de 'Almería Alta Velocidad' jueves 09 de septiembre de 2021 , 16:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, recuerda que “no todos los tramos del AVE en Almería están en marcha” y aboga por fijar en esta cita, poniendo sobre la mesa, “fechas y compromisos concretos”





La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha abogado hoy por la convocatoria del Consejo de Administración de la Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’, para conocer en qué medida podría afectar al desarrollo de la segunda fase del soterramiento el anuncio del Gobierno de destinar parte de los fondos europeos a la integración urbana de la Alta Velocidad en la ciudad de Almería.



En este sentido, ha venido a recordar también que “no todos los tramos del AVE en Almería están en marcha”, considerando la oportunidad que este encuentro, reclamado a nivel político, “pueda concretar, desde el diálogo institucional de quienes formamos parte de la Sociedad, certezas, fechas concretas y compromisos en torno a la financiación que permita la ejecución de este proyecto”.



Respecto del anuncio hecho días atrás desde el Gobierno sobre la posibilidad de financiar con fondos europeos las obras del AVE, Martínez Labella ha explicado que “oficialmente” el Ayuntamiento, miembro de esta Sociedad, junto con ADIF, el Ministerio de Fomento - ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - y Junta de Andalucía, “desconoce tal posibilidad o qué planes hay en este sentido”.



“Esta información, conocida a través de prensa, señala la posibilidad de que la segunda fase del soterramiento, desde el Puche hasta la Estación, y cuyo proyecto básico y de construcción está en redacción de acuerdo a la alternativa propuesta para su ejecución, podría quedar incluida dentro de los fondos europeos Next Generation EU. Poco más sabemos a nivel municipal, por eso es vital y urge una explicación al respecto, teniendo en cuenta que somos parte implicada”, ha reclamado Martínez Labella, quien además ha trasladado esta petición también a representantes de ADIF.





Fondos para la segunda fase

Para la edil popular lo fundamental en este caso es conocer, en el marco de la Sociedad, “en qué medida puede afectar la hipotética llegada de esos fondos, habida cuenta del proceso, pendiente de retomar, de financiación que requiere la segunda fase de la integración urbana, siendo además ésta una parte fundamental en el desarrollo de las obras del AVE. Nadie puede olvidarse que será a la capital donde deba llegar, finalmente, tan demandada infraestructura. Si llegan esos fondos esperamos que sean para la totalidad de esta actuación”, ha reivindicado.



Se suma también así el Ayuntamiento a la petición que ayer formulaba la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, solicitando la reunión del Consejo de Administración, mostrando en su caso su “preocupación” por los retrasos y paralizaciones que han sufrido las obras del AVE y su repercusión respecto de la llegada de la Alta Velocidad a Almería.



“Junto al estado de las obra de infaestructura en ejecución y aquellas que están por llegar, el Ayuntamiento suma la petición de información a todo aquello que refiere a la llegada del AVE a la ciudad, proyectos e inversiones ciertas y en qué medida se van a abordar. El tiempo corre y no solo hay que pensar en la materialización del recorrido de esta infraestructura. También en la finalización de esta, inevitablemente en nuestra ciudad, por lo que urge avanzar también en esa integración urbana por la que tanto ha peleado y viene reclamando la sociedad almeriense”.



Diálogo, certezas y fechas concretas

“Todos los tramos del AVE no están en marcha”, ha recordado Martínez Labella, insistiendo con ello en esa segunda fase del soterramiento. “No sabemos el modelo de financiación, y ahora parece que incluyen fondos europeos y no sabemos para qué o para quién. En el tramo de Almería no tenemos aún proyectos, ni licitaciones ni horizonte de obras para esta infraestructura”, argumentos que sirven a la edil popular para reclamar, nuevamente, “diálogo institucional en torno a una mesa de la que salgan compromisos, fechas y plazos, de forma que todos los almerienses sepamos a qué atenernos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

