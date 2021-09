Deportes El nuevo proyecto celeste crece con INAGROUP EJIDO FUTSAL jueves 09 de septiembre de 2021 , 16:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





La empresa almeriense INAGROUP BIOTECH, dentro de su plan de Responsabilidad Social Corporativa -RSC-, colabora activamente en consolidar un proyecto de vanguardia deportivo en EL Ejido, CD EL EJIDO FUTSAL, liderado por Vicente Puertas y su directiva.



El presidente de lNAGROUP, Javier Ortega, apuesta por los valores de lucha y esfuerzo de un club ejemplar a nivel nacional como el CD EL EJIDO FUTSAL, para convertir un club de 1ª ubicado en una ciudad de 1ª -El Ejido- en un referente del futbol sala nacional. Con el patrocinio y la nueva denominación del equipo INAGROUP EJIDO FUTSAL, en palabras del presidente “unimos nuestro apoyo al club durante un período inicial de cinco años, para colocar al club, afición y la ciudad de El EJIDO, donde se merece”.



La empresa INAGROUP BIOTECH, fabricante de bioestimulantes, bioprotectores y nutrientes para el sector agrícola, es una empresa global con presencia en más de quince países (Perú, Chile, Rep. Dominicana, Ecuador, Italia, Grecia, Marruecos, Rumanía, Kazahastán, México, Colombia, …), un equipo humano focalizado en la innovación de productos agrícolas resdiuo 0 y orgánicos, que pondrá recursos económicos y materiales para la mejora permanente del cluben gestión, profesionalización e internacionalización, mediante la creación de escuelas deportivas en países donde la empresa tiene presencia. Una apuesta deportiva que fomente la sostenibilidad, los fines sociales y el incremento del networking de apoyo empresarial e institucional de la zona del Poniente al deporte, para poder sumar juntosel trabajo excepcional desarrollado por el C.D El Ejido Futsal, con todas las bases de categorías del club tanto en sección masculina como femenina.



“Desde la compañía INAGROUP queremos devolver a la zona agrícola donde estamos ubicados parte de los beneficios que la empresa consigue con la colaboración constante de nuestros distribuidores y los agricultores que usan nuestros productos para la mejora constante de las producciones agrícolas”.



El objetivo es que INAGROUP EJIDO FUTSAL sea un club con ADN Agro, que sirva de promoción del mar de plástico y sus productos hortícolas como recurso turístico a nivel nacional e internacional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

