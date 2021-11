El Ayuntamiento de Adra prepara los concursos de belenes y villancicos escolares

jueves 18 de noviembre de 2021 , 18:11h

La inscripción deberá realizarse en el registro del Consistorio, de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, o de forma telemática a través de la página web www.adra.es







El Ayuntamiento de Adra, a través de la Concejalía de Cultura, ha convocado el XXVII Concurso Local de Belenes y el XXVII Concurso Escolar de Belenes, con el fin de contribuir al mantenimiento de esta tradición en las próximas fiestas de Navidad y de fomentar la participación de los más pequeños y del tejido asociativo de la ciudad. Además, ha hecho públicas las bases del XXVI Certamen Escolar de Villancicos, en el que podrán participar todos los centros de enseñanza del municipio.



La concejala de cultura, Elisa Fernández, ha dado a conocer los requisitos de estos tres concursos, a la par que ha animado “a todos, niños, niñas y mayores, así como comerciantes a que participen en algo tan típico de la Navidad abderitana”. Para ello, deberán realizar una inscripción en el registro del Consistorio, de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, o de forma telemática a través de la página web www.adra.es, dentro de los plazos establecidos.





XXVI Certamen Escolar de Villancicos

El XXVI Certamen Escolar de Villancicos se celebrará el día 15 de diciembre a las 10:00 horas en Centro Cultural. El plazo de inscripción para participar en este concurso finalizará a las 14:00 horas del día 9 de diciembre. En la solicitud de inscripción, los participantes especificarán el nombre del centro y de la persona responsable del grupo, el título de los villancicos a interpretar, el número de componentes del grupo y el curso al que pertenecen, así como el número de alumnos y alumnas que asistirán como espectadores.



Como se refleja en las bases, el número de componentes será de un mínimo de quince y podrán acompañarse de instrumentos musicales propios de la Navidad (panderetas, zambombas, almireces, etc.). Todos los grupos participantes deberán interpretar como máximo tres villancicos de libre elección. Por motivos de aforo del Centro Cultural de Adra, el certamen va dirigido a alumnado de Primaria y Secundaria. Por el mismo motivo queda restringida la asistencia exclusivamente a profesorado y alumnado de los distintos centros educativos participantes. Por su participación en este XXVI Certamen Escolar de Villancicos, el Ayuntamiento de Adra obsequiará con material escolar a cada centro de enseñanza.





XXVII Concurso Escolar de Belenes

En el XXVII Concurso Escolar de Belenes pueden participar, igualmente, todos los centros de enseñanza del municipio. La inscripción deberá realizarse como máximo a las 14:00 horas del día 13 de diciembre, especificando en la solicitud el nombre del Centro de Enseñanza, la persona de contacto y el horario de visitas al público. Las bases recuerdan que, como cada año, no se admiten en el concurso belenes vivientes. El jurado visitará los belenes el día 20 de diciembre de 09:30 a 13:30 horas. El fallo del jurado se dará a conocer el 21 de diciembre, día en el que se realizará la entrega de los premios, de los cuales tres irán a centros educativos y otros tres a escuelas infantiles, consistentes todos ellos en material educativo.





XXVII Concurso Local de Belenes

En el XXVII Concurso Local de Belenes pueden participar todas las asociaciones y particulares que lo deseen. El plazo de inscripción finalizará a las 14:00 horas del día 17 de diciembre y en la solicitud deberá constar el nombre de asociación o particular que desea participar en el concurso, la dirección y teléfono, el lugar donde estará ubicado el belén y el horario de visitas al público. Los belenes, que no podrán ser vivientes, deberán ser expuestos desde el 20 de diciembre hasta el día 6 de enero del 2022. Se han establecido como premios a Asociaciones 1º premio 250 euros; 2º premio, 200 euros; y 3º premio, 150 euros. Los particulares podrán optar a un 1º premio, dotado con 150 euros; a un 2º premio, con 100 euros; o a un 3º premio, con 75 euros.