Provincia Nuevo sistema de gestión de citas en el Hospital de Poniente para Consultas Externas jueves 18 de noviembre de 2021 , 18:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A través de varios dispensadores de tickets se asignará a cada paciente un código, con el objetivo de reforzar la protección de sus datos y agilizar la atención





El Área de Atención a la Ciudadanía del Hospital de Poniente ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión de citas en Consultas Externas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y reforzar las garantías de intimidad y confidencialidad de sus datos. Para la puesta en marcha de este nuevo servicio, se han instalado varios dispensadores de tickets en los accesos a la entrada de Consultas Externas y de Traumatología y Rehabilitación.



El Hospital de Poniente ha dado a conocer hoy este nuevo sistema en un acto el que ha participado el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, junto al director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el responsable del Servicio de Atención a la Ciudadanía, Agustín Salas y la coordinadora de Cita Previa, Irasema Pascual.



Juan de la Cruz Belmonte ha destacado “la apuesta del Hospital de Poniente por la innovación, puesta una vez más al servicio de la ciudadanía, en este caso, para favorecer la confidencialidad de la información referida a su salud y para mejorar el acceso a las consultas, por las que pasa cientos de personas cada día”.



El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha explicado que esta es una herramienta “fruto del trabajo multidisciplinar que identifica a este centro y que se caracteriza por constituir una perfecta suma de esfuerzos entre el área asistencial y otra de soporte tan necesaria como es la de Informática”



Para el responsable de Atención a la Ciudadanía, Agustín Salas, “este sistema tiene varias ventajas ya que, por una parte salvaguarda la confidencialidad y cumple con la normativa de protección de datos de pacientes, al identificarles por un código y no por su nombre a la hora de acceder a su consulta, permitiendo al mismo tiempo al personal sanitario conocer que el usuario ya está esperando en la sala y que por tanto puede hacerle pasar; y por último, facilita la impresión de justificantes en los que se recoge la hora de llegada y de salida al finalizar la cita con el especialista”.



La puesta en marcha de este nuevo sistema de gestión de turnos forma parte además de las medidas de protección frente al coronavirus implantadas en el Hospital de Poniente, ya que mejora la seguridad de pacientes y profesionales.



Para su puesta en marcha se han habilitado una serie de dispositivos (kioscos) en el acceso al edificio de Consultas Externas y en la entrada de Traumatología y Rehabilitación. Antes de entrar, cada paciente debe insertar su tarjeta sanitaria, o introducir su número de DNI en uno de estos kioscos, que le asignará un ticket en el que se recoge un código alfanumérico de identificación, con información sobre la consulta o sala de espera a la que debe dirigirse. Este código estará enlazado con la historia clínica del paciente, garantizando la confidencialidad de sus datos personales.



Con el objetivo de evitar aglomeraciones en salas de espera y zonas comunes, el ticket puede ser expedido y está disponible 60 minutos antes de la cita y hasta 30 minutos después. En este sentido, es muy importante acudir a las citas con puntualidad, así como la recomendación de, en caso necesario, acudir en compañía de una sola persona para garantizar las medidas de seguridad.



Una vez obtenido cada código personalizado, el paciente debe aguardar en la sala de espera correspondiente, donde a través de un sistema de pantallas, se realizará la llamada para cada consulta. Estas pantallas serán utilizadas además para ofrecer información sobre hábitos de vida saludable o temas de interés. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.