Provincia El Ayuntamiento de Adra proporciona la actividad ‘Bautismo de Buceo’ viernes 01 de julio de 2022 , 18:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La inscripción para participar el próximo 24 de julio, de 10:00 a 13:00 horas, en la playa de San Nicolás, deberá realizarse en la Oficina de Turismo El Ayuntamiento de Adra ha abierto el plazo para participar en la tradicional actividad de verano ‘Bautismo de Buceo’, en la que mayores de 12 años podrán conocer el fondo marino. Una jornada de introducción al mundo subacuático, que se llevará a cabo el 24 de julio, de 09:30 a 13:00 horas, en la playa de San Nicolás y en la que los participantes estarán en todo momento acompañados de instructores profesionales de buceo de la más alta cualificación. La actividad, cuyo precio es de 45 euros por persona, comenzará con una parte teórica, en la que los asistentes conocerán los diferentes elementos del equipo, las señales de comunicación bajo el agua y los procedimientos básicos para una inmersión segura. Luego, se pondrá en práctica lo aprendido, pudiendo acercarse al fondo marino donde se observará la diversidad de especies mediterráneas. Para obtener más información e inscribirse, los interesados deberán acudir a la Oficina de Turismo o llamando al número de teléfono 950 560 826, y deberán hacerlo cuanto antes ya que las plazas son limitadas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

