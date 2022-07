Provincia Nuevo carril bici para conectar Adra y sus barriadas viernes 01 de julio de 2022 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Adra, Manuel Cortés, inaugurará el próximo domingo 3 de julio el nuevo carril-bici de la ciudad de Adra que conecta el núcleo urbano con las barriadas de Puente del Río, La Curva y Cuatro Higueras, con un trazado de alrededor de 4 kilómetros. Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible (Edusi) ‘Adra Ciudad 2020’. Está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 por ciento y por el Ayuntamiento de Adra en un 20 por ciento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

