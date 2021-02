Capital El Ayuntamiento de Almería compra otros 46 chalecos antibala lunes 22 de febrero de 2021 , 16:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, reunida de forma telemática y presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, han aprobado el contrato de suministro de cuarenta y seis chalecos antibala-antipunzón para la Policía Local. La adjudicación se realiza a la mercantil Uniformidad y suministros de Protección S.L. por importe de 29.165,84 euros.



Estos chalecos antibala-antipunzón vienen a sumarse a los más de 180 que ya se adquirieron durante la pasada corporación como elemento básico de protección policial y a las remesas que se han adquirido también en esta corporación. 15 en 2019 a los que sumar ahora otros 46. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

