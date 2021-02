Capital Suelo para un nuevo CEIP en la Vega de Acá lunes 22 de febrero de 2021 , 16:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy la puesta a disposición de la Junta de Andalucía de la parcela de titularidad municipal situada en la Vega de Acá, en el sector SUP-ACA-02/801, para la construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria, dejando sin efecto la cesión para la construcción de un Taller de Formación y un Instituto de Educación Secundaria, objeto cesión de este parcela en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en abril de 2010. Como ha explicado la primera teniente de alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, en rueda de prensa telemática, el acuerdo se adopta respondiendo a la nueva solicitud presentada el pasado 26 noviembre de puesta a disposición a la Junta de Andalucía, en su caso a la Consejería de Educación y Deporte, de la citada parcela y en atención al nuevo destino de ésta, que no es otro que la construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria. En este sentido, Vázquez ha recordado el “compromiso” del Gobierno Regional por llevar a término este proyecto, en el marco del Plan de Infraestructuras Educativas. Con una superficie total de 14.494,00 m2 ,dicha parcela, de equipamiento educativo, se encuentra delimitada entre las calles Bizet, Regaliz y Ángel Gómez Fuentes. El acuerdo viene a concretar uno de los aspectos que Ayuntamiento y Junta de Andalucía abordaron recientemente en la reunión mantenida, el pasado mes de noviembre, los concejales de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, y Cultura y Educación, Diego Cruz, con el delegado territorial de Educación, Antonio Jiménez Rosales, donde se expusieron y analizaron las demandas y necesidades que en materia educativa tiene la ciudad en sus diferentes barrios, siendo ésta una de las prioridades abordadas en esta reunión. Además de ésta petición, el Ayuntamiento está trabajando, en esa linea de colaboración permanente que mantiene con el Gobierno regional, presidido por Juanma Moreno, “en atender las peticiones de suelo para nuevas dotaciones educativas para los barrios de Retamar-El Toyo y La Cañada”, ha explicado Vázquez. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

