Aumentan las denuncias por incumplir la normativa covid-19

lunes 22 de febrero de 2021 , 16:17h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

No respetar el cierre perimetral (83), no usar mascarilla (48) y saltarse el toque de queda (46), las infracciones más comunes







La Policía Local de Almería ha levantado durante la semana del 15 al 21 de febrero un total de 191 actas de denuncia, diez más que la semana anterior, por no cumplir las medidas de seguridad anticovid decretadas por las autoridades sanitarias para contener y evitar su propagación.



El mayor número de denuncias se ha debido a no respetar el cierre perimetral del municipio, especialmente durante el fin de semana, con 83 frente a las 31 de la anterior semana; seguidas de las denuncias por no portar mascarilla, con 48 frente a las 76, y por vulnerar el toque de queda, con 46 frente a las 53 del anterior balance semanal. Además, se han interpuesto 10 denuncias por superar el máximo permitido de cuatro personas reunidas frente a las 21 de la semana anterior y cuatro establecimientos han sido sancionados por no respetar los horarios de cierre establecidos.



Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Policía Local se insiste en la responsabilidad de cada uno como la mejor medida para luchar contra el coronavirus, por lo que se apela, una vez más, al sentido común para hacer frente a esta tercera ola de la enfermedad. Luchar contra el COVID-19 es tarea de todos.