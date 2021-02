Capital El Ayuntamiento de Almería espera respuestas “concretas” sobre el Paseo Marítimo y el tren martes 23 de febrero de 2021 , 18:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, reclama “soluciones” y aboga por el “desbloqueo” político, exigiendo fechas, plazos y compromisos expresos en la ejecución de estos proyectos



El Ayuntamiento de Almería reclamará esta semana “respuestas concretas y definitivas” respecto a los proyectos de ejecución de las obras de prolongación del Paseo Marítimo y el desarrollo y continuación de las obras de integración ferroviaria. Lo espera y así lo exigirá en el marco de sendos encuentros que, tras reiteradas peticiones por parte del consistorio, reunirá telemáticamente a la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, con el Subdirector General para la Protección de la Costa, Ángel Muñoz Cubillo, mañana miércoles, y un día más tarde, el jueves, en el transcurso de la reunión técnica de la Comisión Sociedad 'Almería Alta Velocidad', convocada también a requerimiento del Ayuntamiento de la capital



Ante la Subdirección General de Costas, Martínez Labella volverá a exigir fechas “ciertas y definitivas” para retomar las obras de prolongación del Paseo Marítimo y de recuperación ambiental del Delta del río Andarax que, a día de hoy y después de más de dos años, continúan paralizadas, incumpliéndose los plazos que se nos habían dado para su reinicio, el último antes de final de año”, ha recordado.



Exigencia que ampliará también a la convocatoria del concurso de ideas para la conexión del Paseo Marítimo con el Paseo de Ribera y la ejecución de sus obras, reclamando en este sentido “una solución a un compromiso asumido desde hace mucho tiempo y que hoy nos genera incertidumbre”.



“Tarde o temprano estas obras se reiniciarán”, ha reconocído Martínez Labella, “pero lo que más me preocupa es que el proyecto no tenga la continuidad demandada. No hay obstáculo para la convocatoria del concurso y su retraso puede deberse a una consigna política”, ha denunciado Martínez Labella, anunciando también que en esta “esperada” reunión el Ayuntamiento “volverá a plantear una solución para la regeneración de las playas de Retamar-El Toyo y La Cañada”.



Recalcando la importancia que esta reunión pueda tener respecto a conocer fechas ciertas, plazos y compromisos por parte del gobierno, en el mismo sentido se ha pronunciado respecto a la convocatoria y celebración de la reunión, fechada para el jueves y a petición del Ayuntamiento, de la Comisión Técnica de la Sociedad 'Almería Alta Velocidad.



Integración ferroviaria

A esta reunión acude el Consistorio “con la inquietud que pesa sobre esta ciudad por los continuos retrasos que acumulan las obras de integración ferroviaria en El Puche y en el tramo del Río Andarax”, ha explicado Martínez Labella, condicionando todo ello la recuperación del tráfico ferroviario hasta la Estación, “anunciada para finales de 2020 y que no llegará, como muy pronto, hasta el segundo semestre del año”, según la estimación municipal.



“Necesitamos saber grado de ejecución, plazos así cómo se afronta la continuidad de estos proyectos, la segunda fase de integración ferroviaria, que hoy sigue en punto muerto, en el limbo, conocidas las alternativas técnicas y con una propuesta de financiación que no satisface al Ayuntamiento”, ha explicado Martínez Labella, manifestando a la par el “malestar” municipal por la falta de información o el conocimiento que del desarrollo de las obras se tiene a través de notas de prensa o medios de comunicación. “No han tenido la cortesía ni de esperar a la reunión del jueves para informar de unas obras de las que, curiosamente, siguen sin ofrecerse fechas ciertas de culminación”, ha denunciado.



“Necesitamos como ciudad desbloquear este tema y que las obras de integración ferroviaria tengan continuidad”, ha reclamado la edil popular, insistiendo en que “la comisión técnica no tiene poder decisorio sobre estas cuestiones, más allá de poner sobre la mesa alternativas técnicas. El órgano adecuado es la propia Sociedad e instaremos mañana, otra vez, a que se convoque esa reunión y se adopten decisiones y se produzca un desbloqueo político, no técnico”.



En este sentido, Martínez Labella ha insistido en que “la alternativa por la que se apueste depende del modelo de financiación”, abogando por “un desbloqueo político, no técnico, defendiendo siempre la alternativa que responda mejor a los intereses de la ciudad”.





Corte ferroviario

La decisión de la alternativa que culmine la obra del soterramiento, en espera de la llegada de la Alta Velocidad, también sin fecha cierta, “deberá velar por el mantenimiento de la conexión ferroviaria”, ha asegurado la edil. “A la vista de todo lo que ha acompañado hasta ahora la ejecución de esta obra, con los retrasos acumulados, esa será una condición indispensable, avalada además por todos los integrantes de la Sociedad”, ha explicado Martínez Labella, reconociendo que “en los costes de ejecución de todas las alternativas se ha incluido esa opción”.



También se ha referido la concejala de Urbanismo e Infraestructuras a la posibilidad de recepción parcial de la urbanización resultante de las obras del soterramiento en la zona de El Puche, asunto que se ha incluido en el orden del día de la reunión de la Comisión Técnica, matizando que "si como apunta en su comunicado ADIF, las obras están próximas a terminar, quizá lo adecuado sea esperar a que concluyan todos los trabajos y proceder a la recepción definitiva".

