Deportes Marta Sebastián es oro en el Campeonato Andaluz Sub-20 martes 23 de febrero de 2021 , 18:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La joven deportista es líder absoluta de 2021 en la categoría de triple salto al lograr este nuevo éxito en pista cubierta



Los deportistas almerienses continúan regalando alegrías por sus logros obtenidos y, nuevamente, hay éxitos que celebrar. Es el caso de la EDM Atletas de Almería que ha participado en Antequera (Málaga) en el Campeonato de Andalucía Sub-20 con la intención de coger el ritmo para próximos eventos.



En esta cita deportiva, la atleta Marta Sebastián, con 15 años, logró su mejor salto de 11,85m. Una marca que, para ella, es su mejor registro personal en pista cubierta y, la mejor marca andaluza a nivel absoluto en la pista cubierta de 2021. Se posiciona así en el tercer puesto del ranking de España Sub-18.



Su entrenador, Antonio Zarauz, ha considerado tras la participación que este oro conseguido por Marta hace que vayan “por buen camino, de cara a lograr superar la barrera de los 12 metros este invierno y tratar de lograr la mínima para el Campeonato de Europa Sub-18 de este verano”.



Además, participó con otros deportistas de Almería, Luis Fernández León, que quedó 9º y no pudo correr la final y, por otra parte, Daniel Muñoz que logró hacer mejor marca de la temporada en su semifinal de 60 metros lisos, 7’38. Por último, también hacía mejor marca personal Conchi Cervera en su semifinal de 60 metros vallas, con un 11’08.



De esta forma, Antonio Zarauz, presidente de la EDM CD Atletas de Almería, ha trasladado "ánimo a todos nuestros deportistas porque estoy seguro de que lograrán todo lo que se propongan, no hay nada imposible y ellos, superarán las barreras que vengan en las siguientes competiciones a base de esfuerzo y mucha constancia en sus entrenamientos".

