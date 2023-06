Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento de Almería presume de haber reducido la presión fiscal jueves 08 de junio de 2023 , 11:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carlos Sánchez, concejal en funciones del Ayuntamiento de Almería, ha destacado en la sesión plenaria de este jueves que el gobierno municipal ha reducido la presión fiscal a los almerienses en los últimos quince años, sin subir ningún impuesto y aumentando la eficacia recaudatoria. Según Sánchez, el 99% de los almerienses pagan menos que hace 15 años, mientras que se ha logrado cobrar a quienes antes no pagaban. El concejal ha lamentado que esta situación no se dé en otras instituciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

