El PP presume de su buena gestión económica en el Ayuntamiento de Almería

El concejal de Almería defiende la gestión económica del Ayuntamiento en el pleno municipal, destacando el control del gasto y la atención a los colectivos vulnerables. Datos revelan fortaleza financiera. El concejal en funciones del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha defendido hoy la gestión económica del equipo de gobierno en el pleno municipal, donde se ha debatido el presupuesto para el año 2023. Sánchez, que ha intervenido como portavoz del gobierno local, ha destacado el control del gasto, la reducción de la deuda, el pago a los proveedores y la atención a los colectivos más vulnerables como las principales líneas de trabajo del Ayuntamiento." Sánchez ha afirmado que el Ayuntamiento mantiene 'la línea de trabajo que hemos mantenido el último año', que consiste en 'no gastar más de lo que recaudamos', 'ir reduciendo progresivamente del endeudamiento', 'pagar a nuestros proveedores que son ni más ni menos que almerienses que todas las mañanas levantan la persiana de su negocio sin saber cómo sería la van a cerrar en tiempo y forma' y 'garantizar unos servicios públicos de calidad'. El concejal en funciones ha criticado que la oposición no haya hablado de estos aspectos, que considera 'básicos' para un presupuesto municipal." Según los datos facilitados por Sánchez, el remanente líquido de tesorería del Ayuntamiento es de 33 millones de euros, el superávit es de 12 millones y el volumen de la deuda es del 47%, el menor de los últimos años. El concejal en funciones ha asegurado que estos datos 'hablan de la fortaleza financiera que tiene este Ayuntamiento'. Por su parte, los grupos de la oposición han cuestionado las cifras y han acusado al equipo de gobierno de falta de transparencia y participación."

