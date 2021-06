Capital El Ayuntamiento de Almería suma 454.000m2 de suelo con el sector en expansión al límite con Huércal jueves 24 de junio de 2021 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La recepción del suelo que se incluye entre Torrecárdenas y el Sector 20 permitirá el desarrollo residencial, dotaciones y equipamientos previstos en el PGOU para esa zona y una mejor conexión hacia Huércal



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Urbanismo e Infraestructuras, ha recepcionado la fase final de las obras de urbanización del Sector SUO-MNO-05, completando así la recepción de la totalidad del sector que, dividido en tres unidades funcionales, engloba una superficie total de 454.000 m². Esta actuación adquiere gran importancia desde el punto de vista de crecimiento y expansión urbanística de la ciudad, pero también en la mejora de la accesibilidad y las conexiones viarias, al convertirse en la puerta de entrada a Almería desde el futuro acceso norte.



Situado al noreste, delimitado entre el barrio de Torrecárdenas y la línea férrea a la altura del Polígono Industrial del Sector 20 de El Puche, la recepción de las obras de este sector, con la presencia de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, pone además en carga la posibilidad de desarrollo de la totalidad de suelo disponible en esa zona. En concreto, el sector SUO-MNO-05 dispone de una superficie edificable de 100.000 m² de techo para uso terciario, entre los que se encuentra la superficie consumida por el Centro Comercial Torrecárdenas, y de 180.000 m² de techo destinados a uso residencial, con la previsión de construcción de casi de 1.700 viviendas.



“Se trata de un sector muy importante en el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la ciudad y para el desarrollo económico de Almería, abriéndose nuevas puertas a la inversión, tan necesaria en unos momentos como los actuales. También lo es desde el punto de vista estratégico de las comunicaciones con Huércal de Almería y el futuro acceso norte”, ha felicitado Martínez Labella, una urbanización que concluida en todos sus extremos mejorará las condiciones de accesibilidad, además del desarrollo de sistemas generales de espacios libres, equipamientos, dotaciones…



Dividido en tres unidades funcionales, las obras de urbanización de la primera unidad funcional se ejecutaron y recepcionaron en 2015. El año pasado quedó recepcionada la segunda y tercera unidad funcional, exceptuando la parte norte de la tercera unidad funcional, un pequeño vial situado en la parte este del SGEL-5, que conecta Almería y Huércal de Almería, y el vial más próximo a las vías del tren, recepción condicionada a la ejecución de obras de la línea de Alta Velocidad del tramo Río Andarax – El Puche.





Dotaciones, equipamiento y vivienda municipal

Tomando posesión el Ayuntamiento de las obras de urbanización, con un plazo de garantía de un año, se procede también a la cesión al Consistorio de las parcelas dotacionales y lucrativas, según el proyecto de reparcelación. De tal forma, la ciudad suma 56.642 m² de superficie de sistemas generales de espacios libres, 41.400 m² de sistemas locales de espacios libres, 56.268 m² de equipamiento (docente, deportivo, comercial y social) y más de 100.000 m² de red viaria.



Las parcelas lucrativas correspondientes al Ayuntamiento como propietario de suelo, dos en total, suman una superficie de casi 14.000 m². Destinadas a uso residencial permitirán la construcción de un máximo de 416 viviendas, 332 de ellas VPO. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.