Junta aumenta oferta en cursos de digitalización y emprendimiento viernes 25 de junio de 2021 , 07:44h Se implementarán 21 ciclos formativos y cuatro nuevos Cursos de Especialización De acuerdo con lo indicado por Antonio Jiménez, delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta en Almería, la oferta para los próximos cursos 2021-2022 incluirán un total de 21 nuevos ciclos de Formación Profesional en la provincia, al tiempo que se han autorizado cuatro nuevos Cursos de Especialización. En ese sentido, Jiménez asegura que "se trata de una oferta novedosa, equilibrada, competitiva, adaptada a los sectores productivos emergentes de nuestra provincia y con un especial tratamiento a la transformación digital, el emprendimiento y las competencias lingüísticas en idioma extranjero", dijo para una rueda de prensa. Los Cursos de Especialización, impartidos en el IES AL-Ándalus de Almería, corresponden al campo de las nuevas tecnologías: Mantenimiento de Sistemas Conectados a Internet, Implementación de Redes 5G, Fabricación Inteligente; y por último, Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual. En relación con la formación en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, cabe destacar que el sector gaming está experimentando un periodo de crecimiento impulsado por actividades vinculadas con los eSports o el desarrollo de nuevas tecnologías. De hecho, tal ha sido el crecimiento, que en México la industria triplicó sus ingresos en una década, mientras que en España el sector ha generado más de 9.000 empleos. Asimismo, la tendencia global del gaming también se refleja en la demanda de accesorios tecnológicos para los jugadores profesionales. En total, según GFK, los teclados gamer registraron ventas del 13 % en 2018, mientras que los auriculares para PC y videoconsolas experimentaron un aumento en la facturación de más del 50 %. Las gafas de realidad virtual, por su parte, vendieron 4.6 millones de unidades, llegando a los 6 millones en 2019. Jiménez ha destacado que estos cursos permitirán profundizar en áreas de conocimiento específicas y actualizarse para su adaptación a las necesidades del mercado laboral. "Se trata de una oferta destinada a preparar profesionales para que asuman los retos del sistema económico y productivo de la provincia", añadió. Por otra parte, el delegado también explicó que la provincia de Almería contará para el próximo curso con nueve nuevos ciclos formativos de Grado Superior. Así, el IES Nicolás Salmerón de la capital contará con el ciclo de Acondicionamiento Físico en modalidad dual, mientras que en el IES Fuente Nueva (El Ejido) y en el IES Albujaira (Huércal-Overa) se impartirá Transporte y Logística. De igual manera, se crearán para el próximo curso cinco ciclos de Formación Profesional Básica: Peluquería y Estética en el IES Cardenal Cisneros (Albox); Alojamiento y Lavandería, en el IES Almeraya (Almería); Informática de Oficina en el IES Aguadulce (Aguadulce); Informática y Comunicación, el IES Juan Goytisolo de Carboneras y Reforma y Mantenimiento de Edificios en el IES Virgen del Mar (Adra). Junto con estos cursos se han creado tres aulas de tecnología aplicada como medida para la modernización de la Formación Profesional, acercando a la tecnología de última generación al alumnado y presentando la oportunidad de innovador al profesorado en su metodología.

