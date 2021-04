El Ayuntamiento de Carboneras elegirá el cartel de San Antonio 2021 por concurso

miércoles 07 de abril de 2021 , 15:55h

También abre a las empresas carboneras la posibilidad de publicitarse en el Libro de Fiestas de modo gratuito

Plazo para concursar

Cómo participar en el Libro

El Ayuntamiento de Carboneras ha convocado un concurso para la elección del cartel en honor a la festividad de su patrón, San Antonio de Padua, que se celebra el 13 de junio. El ganador en la categoría de adulto será, además, la portada del programa de actos alternativo con motivo del Covid-19 y los carteles galardonados con el primer premio en las categorías de Edad Juvenil, Segundo Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de Primaria formarán las primeras páginas del Libro de Fiestas, que volverá a editarse en la edición de 2021. Los premios, de 500 y 200 euros dependiendo de la categoría, llegarán en forma de cheques que serán canjeados en el comercio y hostelería local para contribuir a la reactivación del mismo.La concejala de Fiestas, Mariana Esteban, ha explicado que “todos somos conscientes de que no podremos vivir nuestras Fiestas Patronales del modo habitual aunque desde el Ayuntamiento, como estamos haciendo con otras celebraciones, haremos lo posible por mantener vivo su espíritu”. “Por encima de todo está la salud y eso dicta aquello que puede o no hacerse, pero hay elementos muy simbólicos y emotivos como la Relación de Moros y Cristianos o las Novenas a San Antonio para los que pondremos todos los medios posibles de cara a acercarlos a la mayoría de los carboneros y carboneras, como ya hicimos el año pasado a través de las redes sociales del Ayuntamiento”, ha remarcado.A eso se suma, “el cartel anunciador o el Libro de Fiestas, a los que no se va a renunciar y serán un buen recuerdo de un momento tan complejo como el que estamos atravesando, en los que estamos satisfechos de poder empezar a hacerlos realidad con la participación de los vecinos y vecinas”, ha señalado.En el caso del Libro de Fiestas, desde el Ayuntamiento se brinda a los diferentes negocios de la localidad la posibilidad de publicitarse gratuitamente en un gesto con el que, ha señalado la edil, “queremos seguir apoyando a los autónomos, empresarios y trabajadores de nuestro pueblo, que tanto están padeciendo las dificultades vinculadas a la pandemia por Covid-19”.El plazo de presentación de proyectos para la selección del cartel anunciador en el Registro General del Ayuntamiento de Carboneras se extiende desde el pasado 29 de marzo hasta el próximo 16 de abril. En la categoría de adulto se puede participar a partir de los 16 años, mientras que en la edad juvenil aquellos interesados que tengan entre 11 y 15 años, mientras que en la de Segundo Ciclo de Primaria pueden concurrir los menores de entre 8 y 10 años. Entre 6 y 8 años deben tener los concursantes dentro de la categoría de Primer Ciclo de Primaria.Un jurado, con miembros vinculados al mundo de la cultura y el arte y al movimiento asociativo del municipio, hará público el próximo 21 de abril el nombre del ganador del primer premio para cada categoría. Estos recibirán, en todos los casos de menores de 16 años, un cheque de 200€ para material escolar que será canjeable en negocios del municipio carbonero. En cuanto a la sección de adulto, ese reconocimiento se eleva a los 500€, en cinco cheques de 100€ cada uno, para consumir en comercios y establecimientos de restauración de la localidad.Las bases completas relativas al concurso están disponibles en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Carboneras y se han difundido también a través de los perfiles oficiales en redes del Ayuntamiento.En cuanto a la publicación de anuncios de los diferentes establecimientos en el Libro de Fiestas, el procedimiento es muy simple y puede solicitarse entre el 7 y el 26 de abril. Aquellos interesados deben dirigir un correo electrónico a [email protected] indicando un teléfono y persona de contacto y adjuntando tanto el logo de su negocio como el contenido que desea incluir. Cada establecimiento contará con un cuarto de página de publicación.