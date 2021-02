El Ayuntamiento de Dalías rehabilita cinco balsas en desuso

lunes 08 de febrero de 2021 , 15:51h

Una inversión de 12.000€ para volver a poner en funcionamiento las reservas de agua







Desde el Ayuntamiento de Dalías continúan con su apuesta de sacar el máximo partido y rendimiento a los recursos naturales y mantener en las mejores condiciones nuestro entorno. Por ello, “hace tan solo unas semanas concluyeron, con una inversión de 5.000€, las obras de remodelación en el Cortijo Fuente Alta, refugio que acoge tanto a cazadores de la zona como a senderistas y deportistas o personas que quieren disfrutar de nuestro entorno”, detalla el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Salvador Páez.



Por otro lado, también se está actuando en la zona de “nuestra sierra, para conseguir una mejor distribución del agua, dirigiendo los excesos de caudales de algunas zonas a las que menos tengan, evitando que se pierda este recurso y facilitar que los animales puedan tener acceso y beber de todos los embalses. No podemos permitir que se pierda ni una gota de agua en nuestro municipio, o de cualquier otro recurso, máxime cuando es tan importante para la supervivencia de nuestra fauna”.







Actualmente, además, se está llevando a cabo la rehabilitación de un total de cinco balsas “que se encuentran repartidas a lo largo de toda la sierra; como en el paraje La Zorra, Los Cucos o Los Pinchos, entre otros”. Con ello se pretende que “en verano y en épocas de mayor sequía, los animales tengan un lugar donde encontrar el agua o como reservar para cualquier actuación de emergencia, y todo ello siempre en colaboración con la comunidad de cazadores de nuestro municipio”, apostilla Páez.



Estas obras, “que avanzan a muy buen ritmo concluirán en tan solo unos días, finalizarán con una inversión de alrededor de 12.000 euros, sostenida en gran parte por el Ayuntamiento, con un 70%, y en un 30% por los propios cazadores”.



Estas balsas volverán a estar en funcionamiento después de que lleven abandonadas desde su construcción, en el año 2011, por lo que, de esta forma, “conseguiremos que no se vea en la necesidad de construir una nueva en otro espacio, generando un cuidado medioambiental muy necesario y revalorizaremos la inversión hecha en el inicio para que no se pierda. Por otro lado, ofrecemos un servicio básico para los animales y de prevención para cualquier emergencia de escasez de agua, incluso para sofocar cualquier incendio que pudiese producirse, como lamentablemente ocurrió hace tan solo algunos días, por lo que debemos anticiparnos a cualquier imprevisto”, recalca el concejal de Agricultura y Medio Ambiente.