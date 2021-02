El PP arranca en el Senado un plan estratégico en Carboneras por el cierre de la central térmica

lunes 08 de febrero de 2021 , 16:07h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Rafael Hernando: “Cuando se toman decisiones que afectan al mix energético, hay que hacerlas más allá de la ideología y la propaganda, pensando también en los ciudadanos y en los trabajadores de las zonas afectadas”







El senador del PP por Almería y secretario tercero de la Mesa del Senado, Rafael Hernando, ha pedido hoy al Gobierno, a través de una moción que ha sido aprobada en la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara, un plan estratégico para impulsar las medidas de reactivación económica y empleo en Caboneras, que palíe el cierre de las central térmica.



Hernando ha mostrado igualmente su satisfacción tras la aprobación, a través de una enmienda transaccional, de esta moción con el apoyo de todos los grupos de la citada Comisión.



“Cuando se toman decisiones que afectan al mix energético hay que hacerlas más allá de la ideología y la propaganda, pensando también en los ciudadanos, en los trabajadores y en las zonas que están ubicadas”, ha afirmado Rafael Hernando en su intervención.



El senador del PP ha mostrado su preocupación, ya que la producción de electricidad de 1.400 megavatios que en estos momentos producía Carboneras para el conjunto del sudeste español, “esté siendo sustituida por importaciones de energía procedente de Marruecos, que en el año 2019 supusieron una emisión de 800.000 toneladas de CO2 a la atmósfera; lo que significa que lo que se está produciendo no es una descarbonización sino una deslocalización de la descarbonización”.



“Carboneras es una de las centrales térmicas con menores emisiones de CO2 en el mundo y tiene el certificado de AENOR de gestión medio ambiental, pero el Gobierno decidió cerrar esta central en un proceso que culminará en junio de este año”, ha explicado Hernando, tras lo cual ha remarcado que “su producción ha ido reduciéndose y se ha ido sustituyendo por energía procedente de Marruecos -1.200 megavatios fueron importados en 2019; lo cual ha invertido la relación energética con respecto a este país, dado que antes España era un país exportador de energía y ahora es importador”.



Igualmente, Hernando ha señalado que “el cierre de Carboneras debe de ser repensado, porque como ha demostrado también la tormenta Filomena, en unos momentos en los que las energías renovables no tienen capacidad suficiente de producción, Carboneras ha tenido que ser reabierta para hacer frente a la demanda eléctrica del conjunto de España”.



Para terminar, Rafael Hernando ha pedido que la línea eléctrica Baza-Caparacena “sea puesta en marcha cuanto antes, ya que supone un cuello de botella para la producción de nuevos proyectos de energía renovable en la provincia de Almería”. Pide así, que dentro del plan de sustitución para garantizar el empleo de la zona “se incluyan algunos proyectos más de los presentados hasta el momento, que son del todo insuficientes”.











ENMIENDA TRANSACCIONAL APROBADO POR LA COMISIÓN



“La Comisión de Transición Ecológica del Senado insta al Gobierno a:



Continuar trabajando en la aprobación del Convenio de Transición Justa de las Centrales Térmicas de Carboneras y As Pontes, exigiendo impulsar las medidas de reactivación económica y empleo en las comarcas vinculadas al cierre de las centrales.



Solicitar que la empresa Red Eléctrica Española (REE) continúe con la construcción de la línea eléctrica Baza-Caparacena, así como de las subestaciones necesarias para el vertido de las instalaciones de energía renovable de acuerdo con el procedimiento que dicta la normativa, teniendo en cuenta sus impactos medioambientales y supliendo la pérdida de producción eléctrica en el sureste español.