El Ayuntamiento de El Ejido ayudará con 1,5 millónes de euros a empresas afectadas por el covid-19

domingo 09 de mayo de 2021 , 10:40h

Plan de Autónomos y Pymes destinará 2.000 euros directos por beneficiario

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la concejala de Turismo, Comercio y Fomento, Luisa Barranco, ha presentado hoy el Plan de Ayudas a Pymes y Autónomos del Ayuntamiento de El Ejido a través del que el Consistorio va a destinar 1,5 millones de euros en ayudas directas de 2.000 euros por beneficiario dirigidas a contribuir a paliar las consecuencias económicas sufridas durante la pandemia. A ese importe de 1,5 millones de euros se suma medio millón más que ya se contempla en el presupuesto de este año.



El primer edil ejidense ha indicado que “el equipo de gobierno es muy consciente de la difícil situación que atraviesa el sector empresarial del municipio, derivado de la crisis sanitaria de la Covid-19, y de ahí que queremos hacer llegar estas ayudas a todos aquellos que hayan sufrido un cierre temporal de su negocio desde el inicio del Estado de Alarma hasta la fecha actual, enfocado a actividades no esenciales, reguladas por las distintas normativas estatales y autonómicas”.



La tramitación se realizará preferentemente por medios telemáticos desde la página web del Ayuntamiento de El Ejido de manera muy fácil, o presencialmente. Son ayudas ágiles y el objetivo es simplificar al máximo la tramitación y el procedimiento de concesión, para que los beneficiarios puedan disponer de la ayuda en el menor tiempo posible, de esta forma, con la solicitud y documentación completa se irán resolviendo los expedientes de forma progresiva.



Góngora ha subrayado que “con estas ayudas queremos ayudar a la reactivación de la economía, contribuir a que empresas y pymes puedan cumplir con sus obligaciones empresariales y el mantenimiento de la actividad y el empleo, así como amortiguar la reducción drástica de ingresos y la posible destrucción de puestos de trabajo en el municipio”.



Tal y como ha señalado el regidor, en cuanto al plazo de convocatoria, “el Ayuntamiento ya ha hecho su parte y tan solo estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda publique la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOP), que es cuestión de días, y a partir de ese momento, que anunciaremos convenientemente, los solicitantes dispondrán de 60 días para presentar la documentación y acreditar que cumplen los requisitos”.



Los requisitos para acceder a las mismas son: ser actividades no esenciales, es decir, que han cerrado durante la pandemia; válidamente constituidos antes del 14 de marzo de 2020 y que se encuentren de alta en el momento de presentar la solicitud; para autónomos y pymes, que tengan su sede fiscal en El Ejido, o que la actividad que se ejerza en un local comercial específico y abierto al público, radicado en una vía pública en El Ejido; que estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Junta de Andalucía, frente a la Seguridad Social (TGSS) y el Ayuntamiento de El Ejido; y acreditación de que la actividad dispone de Licencia de Apertura, o declaración responsable de Inicio de Actividad, o comunicación previa en caso de cambio de titularidad, o autorización de venta ambulante.



En cuanto a la documentación a presentar, se debe rellenar el modelo de solicitud de ayudas Covid-19; una declaración responsable; el DNI o NIE ( acompañado del pasaporte) de la persona solicitante; certificado de situación en el censo de actividades económicas de al AEAT; certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Junta de Andalucía, frente a la Seguridad Social y el Ayuntamiento de El Ejido; acreditación de que la actividad dispone de Licencia de Apertura, o declaración responsable de Inicio de Actividad, o comunicación previa, o autorización de venta ambulante; Certificado bancario de titularidad de cuenta.



A pesar de que se trata de una tramitación ágil, el Ayuntamiento pone a disposición de los solicitantes una serie de medidas para resolver sus dudas: se ha habilitado un número de teléfono de contacto 950 57 03 12 y un correo electrónico: [email protected] para resolver las dudas respecto a la tramitación; se ha creado una microsite donde se encuentra toda la información relevante para la tramitación; semanalmente se celebrará una webinar explicando la tramitación por la sede electrónica.



Para que las ayudas lleguen a todo el mundo, además de estos canales, se van a emitir cuñas de radio, colocar vallas, mupis y hacer uso de las redes y de la web municipal para que no haya ni un solo posible beneficiario al que no le llegue la información. El alcalde ha señalado que “este millón y medio de euros va a ayudar a estimular también la situación de determinados comercios, y en general esa inyección se tiene que notar”.



También se recuerda que la ayuda de 2.000 euros será compatible con la percepción por el beneficiario de cualquier otra subvención, ingresos o recursos procedentes de cualquier Administración o entidad, pública o privada, que se dirija a la misma finalidad y sea consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19.