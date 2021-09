El Ayuntamiento de El Ejido entrega de diez ‘cheques solidarios’ a colectivos sociales

jueves 16 de septiembre de 2021 , 16:40h

Los empresarios de ‘Crash Music SL, SdobleC Espectáculos y DGB Producciones, que han organizado diversos espectáculos este verano en el municipio de carácter cultural, han decidido donar parte de las recaudaciones de las taquillas a varias asociaciones de el Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido ha acogido hoy el acto de entrega de diez ‘cheques solidarios’ a colectivos sociales del municipio por parte de promotores culturales de la provincia que, a lo largo del verano, han organizado diversos espectáculos en el municipio, a través de la programación elaborada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, y que han decidido donar parte de las recaudaciones de las taquillas a asociaciones de El Ejido.



La entrega se ha realizado en el Salón de Plenos con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la edil de Cultura, Juila Ibáñez; la edil de Servicios Sociales, Delia Mira; Diego Bravo como representante de DGB Producciones; Alejandro Molina en representación de la productora Crash Music SL; junto a los presidentes y responsables de las asociaciones beneficiadas de esta causa solidaria. También ha participado en esta causa solidaria la empresa ‘SdobreC Espectáculos.



Tal y como ha destacado el primer edil ejidense “el dinero aportado permitirá a estas diez asociaciones continuar impulsando programas, talleres, terapias y proyectos que desarrollan a lo largo del año y que se convierten en actividades esenciales que repercuten directamente en el bienestar de sus usuarios”.



Góngora ha destacado de esta propuesta que “es un ejemplo de solidaridad” y de los promotores ha resaltado que “no sólo han mantenido un comportamiento responsable frente al Covid organizando estos eventos bajo todas las medidas de seguridad junto al área de Cultura, sino que también han apostado por la responsabilidad social corporativa donando parte de la recaudación”.



Este verano el Consistorio ejidense ha mostrado su apoyo al sector de la Cultura en el municipio y en la provincia con la organización de diversos espectáculos en diferentes localizaciones. Se ha llevado a cabo una variada programación cultural en El Ejido de la mano de promotores de la provincia con conciertos de pequeño formato como los englobados en el ciclo de El Ejido al Natural que combinaban espacios singulares del municipio como el Castillo de Guardias Viejas, el Parque El Palmeral de Balerma o el Campo de rugby de Almerimar, con actuaciones de la cultura indie que tanto auge han cobrado en los últimos años recibiendo así a artistas como ‘Bely Basarte’, ‘Carmen Boza’ y el grupo ‘Tu otra bonita’, de la mano de la productora almeriense Crash Music SL. Por otro lado, los clásicos no podían faltar con conciertos de gran formato que tuvieron lugar en el Campo de rugby de Almerimar como ‘Barco a Venus’ un gran tributo al grupo Mecano a cargo del promotor almeriense SdobleC Espectáculos o ‘Queen Generation’ de la mano de DGB Producciones.



Estos tres empresarios haciéndose eco de la difícil situación en la que se han visto inmersos tanto el sector cultural como todos los demás sectores han decidido donar parte de las recaudaciones de las taquillas de los espectáculos a diez colectivos sociales, organizaciones sin ánimo de lucro, que al no poder llevar a cabo galas ni actividades han visto mermadas sus aportaciones con motivo de esta pandemia, colaborando así directamente con ellos.



En esta ocasión, el papel del Ayuntamiento ha sido conectar a las promotoras con estos colectivos sociales del municipio.



En total son 10 asociaciones y se han entregado 400 euros a cada una. El criterio que los empresarios han seguido para decidir a qué asociaciones donar esa ayuda ha sido bien porque se sentían más afines con sus objetivos sociales, bien por tratarse de asociaciones pequeñas o cuyo fin social no es muy conocido.



Dani Clarés, en representación de SdobleC Espectáculos, ha donado parte de la taquilla recaudada en el concierto ‘Barco a Venus’ a las asociaciones: Soy especial y qué, Activa tu ocio y di capacitados, Asociación El Timón, La esperanza está en ti.



Diego Bravo, representante de DGB producciones, ha donado parte de la taquilla del espectáculo ‘Queen Generation’ a las asociaciones: Donantes de vida, Sentido Animal, Asociación de Ayuda a Animales Abandonados, Asociación Colega en apoyo al sector LGTBI y Asociación almeriense de Daño cerebral VIVIR.



Alejandro Molina, en representación de la productora Crash Music SL, ha donado parte de la recaudación del ciclo de pequeños conciertos con el sello ‘El Ejido al Natural’ a la Asociación de lucha contra la fibromialgia, ALFIEL y Down El Ejido.



Centro asociativo



En relación con las asociaciones del municipio, cabe destacar que en la Junta de Gobierno Local celebrada hoy en el Ayuntamiento de El Ejido se ha aprobado la adjudicación de todos los despachos con los que cuenta el Centro Asociativo Municipal. De modo que este mes de septiembre, el Centro estará funcionando a pleno rendimiento con las asociaciones presentes y siendo un importante eje dinamizador del tejido social del municipio.



El Centro cuenta con unas instalaciones que representan un importante recurso municipal para el rico movimiento asociativo, ya que ofrecen la oportunidad para que los colectivos que no disponen de sede puedan centrar su actividad y prestar servicio en ellas.



Por otra parte, mencionar que el Centro Asociativo Municipal ha sido sometido recientemente a nuevas actuaciones que han permitido mejorar el equipamiento del mismo desde el punto de vista técnico y modernizarlo, dándose así un importante salto cualitativo en su funcionalidad, que se suman a las obras de mejora de la accesibilidad del edificio realizadas en 2018. No obstante, desde el equipo de gobierno se está trabajando, a través de diferentes líneas de subvenciones, en seguir articulando proyectos de mejora en estas instalaciones que hagan de este espacio un lugar más confortable y moderno para las asociaciones.