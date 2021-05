Provincia El Ayuntamiento de El Ejido se suma a la recogida de firmas impulsada por Patricia Ramírez martes 11 de mayo de 2021 , 08:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La madre del pequeño Gabriel Cruz quiere lograr 500.000 rúbricas y así poder impulsar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, que regule contenidos en redes sociales y medios de comunicación El Pleno de la Corporación Municipal, celebrado hoy en el Ayuntamiento de El Ejido, ha respaldado de forma conjunta una Declaración Institucional, sumándose así a otras administraciones, para promover la campaña puesta en marcha por la madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, a través de la que ha iniciado una recogida de firmas para lograr 500.000 rúbricas y así poder impulsar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, que regule contenidos en redes sociales y medios de comunicación.



Es por ello que, el Ayuntamiento de El Ejido, a través del portavoz municipal, Ángel Escobar, ha expresado “un profundo respeto y apoyo a Patricia Ramírez” teniendo en cuenta “sus justas reivindicaciones”, por lo que el Consistorio ejidense se compromete a fomentar y canalizar, en la medida de sus posibilidades, la recogida de firmas y “contribuir a que la Cámara Baja regule este tipo de contenidos que pueden atentar directamente contra la imagen y el honor de personas que ya no pueden defenderse”.



Con esta acción, Patricia Ramírez pretende impulsar en la Cámara Baja una ley que evite que la imagen del menor se emplee para tratos degradantes que violen el derecho a su imagen, su honor y su integridad e intimidad, una ley que impida que se mercadee con la imagen del pequeño.



El portavoz municipal, Ángel Escobar, ha detallado que “las instituciones, medios de comunicación y la sociedad en general debemos sumarnos y ponernos de acuerdo en proteger tanto a las víctimas, como sus derechos”. Por este motivo, se va a dar traslado de este acuerdo a la Mesa del congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros del Gobierno de España.



Con el respaldo a esta iniciativa, el Ayuntamiento de El Ejido ha mostrado su apoyo a la hora de impulsar esta ley de protección al menor, incluso después de su fallecimiento, cuando se acaban de cumplir algo más de tres años del asesinato del pequeño.

