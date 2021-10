El Ayuntamiento de Garrucha es el más lento de Almería respondiendo al Defensor del Pueblo Andaluz

martes 26 de octubre de 2021 , 15:36h

David Franco (Cs) pide explicaciones a la alcaldesa por los más de 257 días de media que tarda el Consistorio en contestar los requerimientos del Defensor

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Garrucha, David Franco, ha pedido explicaciones a la alcaldesa socialista de la localidad tras comprobar que el Consistorio garruchero es el más “tardón, y con mucha diferencia”, de toda la provincia de Almería para responder los requerimientos de información del Defensor del Pueblo Español. En ese sentido, el concejal liberal ha criticado que el tiempo medio de respuesta del equipo de Gobierno es de 257,25 días, cuando el tiempo medio de las administraciones locales es de 62 días.



Tal y como ha afirmado Franco, esta situación “dice mucho, y no precisamente para bien, del modo de gestionar de este equipo de Gobierno”, motivo por el cual ha reclamado al ejecutivo local que “se ponga las pilas para contestar en tiempo y forma, porque de lo contrario queda claro el nulo interés de nuestro Ayuntamiento en mantener un mínimo decoro en cuanto a transparencia y gobierno abierto”. No en vano, de los 103 municipios de la provincia, ninguno es tan “negligente” demorando información al Defensor del Pueblo.



Además, David Franco ha explicado que esta situación “no sólo no es nueva, sino que va de mal en peor”. A este respecto, la evolución de los datos del Defensor del Pueblo Español demuestra que, en 2018, el Ayuntamiento de Garrucha tardaba en responder 127,25 días, en 2020 esa cifra se incrementó hasta los 249,41 días, y actualmente, la media es de 257,25 días.



“En julio de 2019 ya pedimos las oportunas explicaciones por esa excesiva tardanza, que entonces superaba los cien días de media, y dos años después comprobamos que esa incomprensible dilación supera los 257 días, y los garrucheros no merecen que su Ayuntamiento ostente el dudoso honor de ser la administración local almeriense que encabeza la lista negra del Defensor del Pueblo”, ha sentenciado el edil de Ciudadanos.