Diputación y Junta se suman a los actos del Día Nacional del Daño Cerebral de la Asociación VIVIR

martes 26 de octubre de 2021 , 16:28h

La entidad ha leído un manifiesto y reclama mayor atención individualizada para los afectados de daño cerebral tras el alta hospitalaria



Desde el año 2007 se conmemora cada 26 de octubre el Día Nacional del Daño Cerebral, una efeméride que VIVIR, la Asociación Almeriense de Daño Cerebral, entidad miembro de FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, ha utilizado para salir a la calle y visibilizar tanto su trabajo como la necesidad de más apoyo institucional que les permita contar con un lugar desde el que desarrollar su labor en la capital.



La Puerta Purchena ha sido el lugar elegido para la instalación de una mesa informativa y para la lectura del manifiesto, texto que se ha leído en todo el territorio nacional de la mano de las organizaciones que como VIVIR atienden a los afectados de daño cerebral y sus familias. En el acto han estado presentes la vicepresidenta de la Diputación, Ángeles Martínez, y el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte.



A través del manifiesto, al que ha puesto voz José Antonio Barrera, afectado, la asociación ha trasladado la “necesidad de rehabilitación integral especializada tras el alta hospitalaria. Hay muchas familias que tras el periodo de ingreso hospitalario motivado por cualquier daño cerebral, se encuentran perdidas sin ningún recurso. Se está tardando más de un año en que estas familias y afectados tengan el recurso que les permita recuperarse en todos los sentidos”, ha explicado Loli Olivencia, Directora de la Unidad de Día especializada que VIVIR gestiona en El Ejido.



La neurorrehabilitación es fundamental porque puede permitir recuperar la antigua normalidad en las mejores condiciones posibles y que después de haber tenido un Daño Cerebral, cualquier afectado pueda coger el autobús, subir unas escaleras, o acordarse de felicitar a su hermano por su cumpleaños. Para ello, debe existir una coordinación sociosanitaria que, con la activación de un código “Daño Cerebral”, no se detenga tras recibir el alta hospitalaria. Ahora esto no es así: ahora la mitad de las familias y personas con Daño Cerebral salen del hospital sin información sobre dónde continuar la rehabilitación a partir de ese momento.



La asociación cuenta con un total de 200 socios/s y presta servicios a través de su centro de día especializado, a más de veinte familias “aunque es vital que desde la Junta de Andalucía nos concierten más plazas ya que tenemos capacidad para atender a 25 usuarios, pero sólo contamos con el concierto de 5 de ellas”, ha apuntado Olivencia.



El trabajo de VIVIR va mucho más allá, de hecho desarrollan también una atención ambulatoria en aquellos casos en los que los afectados no se pueden desplazar hasta sus instalaciones. Valentín Sola, Presidente de FAAM, ha resaltado la importante labor desempeñada por la asociación ya que a pesar de tener una ubicación concreta, con su empeño consiguen que su voz llegue por toda la provincia.



Por su parte la vicepresidenta de Diputación, Ángeles Martínez, ha resaltado que “en el Día Nacional del Daño Cerebral la Asociación ‘Vivir’ y las instituciones que estamos aquí representadas queremos dar visibilidad a las dificultades que afrontan cada día estas personas y sus familias y las necesidades que plantean la asociación y a quien felicitamos por su labor encomiable”.



Asimismo, ha asegurado que desde la Diputación “trabajamos y adquirimos el compromiso para facilitarles su tarea diaria y enhorabuena a Lola y todo su equipo”.



El Delegado de Salud de la Junta de Andalucía, también presente en el acto, ha puesto a disposición de los afectados todos los servicios sanitarios para su continuación de la rehabilitación y que lo más pronto posible puedan incorporarse a su actividad normal.